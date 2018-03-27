Пермский край представил промежуточные результаты внедрения программы повышения производительности труда на федеральном уровне

17:47 | 28.03.2018

В Москве состоялось заседание проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Производительность труда» под председательством зампреда Правительства РФ Аркадия Дворковича. Опыт Пермского края представил зампред правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость участия региона в программе «Повышение производительности труда». По словам главы Прикамья, «повышение производительности труда для пермских предприятий — это возможность усовершенствовать свои производства и выйти на новый уровень качества продукции, а для региона это инструмент развития экономического потенциала и обеспечения конкуренции с другими регионами».



Министр доложил о промежуточных результатах реализации программы по повышению производительности труда на территории региона. В качестве успешных примеров министр привел промежуточные результаты реализации программы на «РОСОМЗ» и ООО «Уралбумага». В частности, на Суксунском оптико-механическом заводе за 4 месяца выработка на участке производства касок возросла в среднем на 23,8 %, на испытательном участке производства очков — на 16,7 %. На предприятии были внедрены поточные линии сборки на участках сборки, проведена работа по организации рабочего пространства, а также сокращены объемы незавершенного производства.



Министр отметил тот факт, что с апреля 2018 года планируется выход сотрудников Регионального центра компетенций (Фонд «Региональный центр инжиниринга») на производственные площадки перспективных предприятий — участников программы для знакомства с менеджментом, определения потенциала повышения производительности труда. Предприятия отличаются по видам экономической деятельности и в дальнейшем рассматриваются как площадки для передачи опыта для аналогичных производств. Напомним, что с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Производительность труда», участие в которой принимают порядка 25 предприятий. Программа осуществляется при поддержке Министерства экономического развития РФ, Производственной системы «Росатом», Корпоративной академии «Росатом», правительства Пермского края, Регионального центра компетенций и сформированных групп на предприятиях-пилотах. В феврале этого года Фонд развития промышленности РФ объявил о запуске новой программы финансирования инвестиционных проектов — «Повышение производительности труда». Программа предусматривает финансирование Фондом проектов промышленных предприятий, включенных в региональные программы повышения производительности труда.