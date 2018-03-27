Пермь: новости дня
17:19 | 28.03.2018
«Т Плюс» предоставит должникам за тепло возможность погасить обязательства без пени
Пермские филиалы «Т Плюс» и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» объявили о проведении акции для клиентов «Весна — тают пени». Целевая аудитория акции: пользователи коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения — физические лица, кто по каким-либо причинам имеет задолженность, но готов выполнить свои обязательства по оплате ресурсов. Предложение актуально для клиентов, рассчитывающихся с теплоснабжающими организациями — Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «ПСК» — напрямую.
По условиям акции «Весна — тают пени» энергоснабжающая компания в период с 1 апреля по 31 мая 2018 года дает возможность уплатить скопившиеся долги за отопление и ГВС без пени (штрафа за просрочку платежа). Напомним, что пени — это предусмотренные законодательством дополнительные расходы для недисциплинированных потребителей коммунальных услуг. В этот период сумма задолженности будет выставлена абоненту отдельной строкой в квитанции, ее необходимо погасить в полном объеме.
Акция «Т Плюс» будет проходить в рамках общегородской акции «Весна без долгов». Администрация Перми совместно с ресурсоснабжающими компаниями ООО «Новогор-Прикамье» (водоснабжение и водоотведение), ПАО «Пермэнергосбыт» (электроэнергия), ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (теплоресурсы) в апреле предоставят клиентам возможность погасить долги на выгодных условиях — без начисления пени. К акции также присоединилось краевое Управление Федеральной службы судебных приставов. В период проведения акции будут усилены меры воздействия на должников.
В отношении злостных неплательщиков законодательство предусматривает различные меры принудительного взыскания долга. Во-первых, это судебные процедуры. В этом случае задолженность увеличивается на сумму штрафных санкций, неустоек и судебных издержек, возникших в процессе взыскания долга. Во-вторых, это обращение взыскания на имущество, денежные средства и доходы. Кроме того, на должника может накладываться ограничение на выезд за пределы России до погашения задолженности.
Поэтому акция поставщиков коммунальных услуг должна быть активно востребована населением, особенно накануне начала дачного сезона и периода летних отпусков.
Как отметил заместитель главы администрации Перми Сергей Романов, ремонт и замена тепловых сетей, сетей водоснабжения и канализации требует значительных финансовых вложений со стороны сетевых компаний: «Долги тормозят процесс обновления сетей. Поэтому городские власти совместно с ресурсоснабжающими организациями выступили с инициативой проведения акций, в рамках которых жители могут погасить задолженность на выгодных условиях. Всем пермякам стоит напомнить, что от платежной дисциплины зависит надежность энергоснабжения каждой квартиры в нашем городе».
Директор по продажам Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров отмечает, что «амнистия» пеней — очередной пример реализации клиентоориентированной стратегии компании: «В целом граждане ответственно подходят к оплате теплоресурсов. Предложение погасить долги за отопление и ГВС на выгодных условиях — шаг навстречу нашим клиентам. Помимо прочего, это возможность еще раз напомнить о важности оплаты коммунальных услуг перед стартом летней ремонтной кампании. Ведь платежи населения — основа надежной подготовки теплосетевой инфраструктуры к следующей зиме».
В настоящее время в Перми порядка 5 тыс. домохозяйств имеют просроченные «тепловые» долги за период от двух месяцев до года. Средний уровень задолженности составляет 25 тыс. рублей. При этом долг первой десятки должников-физлиц, в которую входят в том числе состоятельные бизнесмены, варьируется от 290 до 560 тыс. рублей.
Подробную информацию об условиях акции «Весна — тают пени» можно получить у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по тел. 8 (342) 243-65-93, 243-69-13, 243-74-09.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
28.03.2018
22:06 | 28.03.2018
Борец за экологию из Дегтярска чуть не лишился дома из-за пожара, спровоцированного коктейлями Молотова
18:53 | 28.03.2018
Завтра в Перми откроются всероссийские соревнования по плаванию
18:40 | 28.03.2018
Здание Петровского приюта передадут медицинскому колледжу
18:06 | 28.03.2018
На поддержку многодетных семей в Пермском крае в 2018 году выделено 1,3 миллиарда рублей
17:47 | 28.03.2018
Пермский край представил промежуточные результаты внедрения программы повышения производительности труда на федеральном уровне
17:45 | 28.03.2018
Опубликованы схемы прохода на «Екатеринбург Арену»
17:19 | 28.03.2018
«Т Плюс» предоставит должникам за тепло возможность погасить обязательства без пени
17:18 | 28.03.2018
Природоохранная прокуратура внесла представление главе Среднеуральска за свалку химических отходов
16:33 | 28.03.2018
Пермские родители смогут организовать детский отдых в лагерях досуга и палаточных лагерях без сертификата
16:10 | 28.03.2018
Временные трибуны «Екатеринбург Арены» демонтируют до конца 2018 года
15:42 | 28.03.2018
Очередной суд о передаче РПЦ зданий трех колледжей в Екатеринбурге состоится 15 мая
15:33 | 28.03.2018
Мандатная комиссия свердловского Заксобрания проголосовала за лишение Армена Карапетяна депутатских полномочий
15:09 | 28.03.2018
В Екатеринбурге запустили горячую линию по безопасности ТЦ
15:03 | 28.03.2018
В Прикамье прошел семинар, посвященный жилью для молодых семей
14:59 | 28.03.2018
В Серове призывнику-вегетарианцу отказали в альтернативной службе
14:39 | 28.03.2018
Куйвашев и Якоб возложили цветы к временному мемориалу в память погибших в Кемерове
14:27 | 28.03.2018
Школьники поселка Бажово подготовили проект благоустройства парка
14:24 | 28.03.2018
Предприятия Группы РМК в 2017 году выпустили больше золота и серебра
14:23 | 28.03.2018
В Кургане должник заснул на приеме у судебного пристава. Будили два часа
14:13 | 28.03.2018
Екатеринбургский Водоканал решил нанять коллекторов
14:10 | 28.03.2018
Более 1300 пермяков присоединились к акции «Кемерово, мы с тобой»
14:06 | 28.03.2018
Суд постановил взыскать с судимого топ-менеджера Екатеринбургского метрополитена Александра Мирошника 10 миллионов рублей
13:51 | 28.03.2018
Житель Зауралья выбивал послушание у падчерицы кулаками
13:48 | 28.03.2018
На ликвидацию свалок в 2018 году в Екатеринбурге потратят 11,7 млн руб.
13:17 | 28.03.2018
В Свердловской области взрывают и режут лед
13:14 | 28.03.2018
В Перми будет исключен из пересадочной системы автобус № 62
12:56 | 28.03.2018
Администрация Екатеринбурга закупит 50 единиц уборочной техники
12:37 | 28.03.2018
На Урале проходят масштабные ракетные учения
12:17 | 28.03.2018
В Екатеринбурге проверят пожарную безопасность школ и детских садов
12:04 | 28.03.2018
В Среднеуральске сотрудник мэрии избил помощника депутата гордумы
12:03 | 28.03.2018
Вчера на Серовском тракте микроавтобус насмерть сбил пешехода
11:50 | 28.03.2018
В Кургане перед судом предстанет серийный педофил. Ему придется ответить и за съемку и распространение детской порнографии
11:14 | 28.03.2018
На Урале дорожных строителей обязали предоставлять документы о легальности используемых материалов
11:09 | 28.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 27 марта 2018 года
11:01 | 28.03.2018
Ночью в Екатеринбурге сгорели частный дом и автомобиль
11:00 | 28.03.2018
Екатеринбурженке грозит срок за сообщение о минировании автовокзала
10:45 | 28.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 27 марта 2018 года
10:45 | 28.03.2018
В апреле на Эльмаше организуют пункт приема опасных отходов
10:26 | 28.03.2018
Из-за отравлений школьников в уральском селе приостановлена деятельность предпринимателя
10:01 | 28.03.2018
Пассажир рейса Екатеринбург — Анталья устроил дебош на борту. Проводится доследственная проверка
09:56 | 28.03.2018
Спасая имущество при пожаре, в Екатеринбурге обгорел охранник