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Пермь: новости дня


17:19 | 28.03.2018

«Т Плюс» предоставит должникам за тепло возможность погасить обязательства без пени

Энергетики поддержат общегородскую акцию «Весна без долгов» для жителей, имеющих долги за различные виды коммунальных ресурсов.

Пермские филиалы «Т Плюс» и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» объявили о проведении акции для клиентов «Весна — тают пени». Целевая аудитория акции: пользователи коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения — физические лица, кто по каким-либо причинам имеет задолженность, но готов выполнить свои обязательства по оплате ресурсов. Предложение актуально для клиентов, рассчитывающихся с теплоснабжающими организациями — Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «ПСК» — напрямую.

По условиям акции «Весна — тают пени» энергоснабжающая компания в период с 1 апреля по 31 мая 2018 года дает возможность уплатить скопившиеся долги за отопление и ГВС без пени (штрафа за просрочку платежа). Напомним, что пени — это предусмотренные законодательством дополнительные расходы для недисциплинированных потребителей коммунальных услуг. В этот период сумма задолженности будет выставлена абоненту отдельной строкой в квитанции, ее необходимо погасить в полном объеме.

Акция «Т Плюс» будет проходить в рамках общегородской акции «Весна без долгов». Администрация Перми совместно с ресурсоснабжающими компаниями ООО «Новогор-Прикамье» (водоснабжение и водоотведение), ПАО «Пермэнергосбыт» (электроэнергия), ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (теплоресурсы) в апреле предоставят клиентам возможность погасить долги на выгодных условиях — без начисления пени. К акции также присоединилось краевое Управление Федеральной службы судебных приставов. В период проведения акции будут усилены меры воздействия на должников.

В отношении злостных неплательщиков законодательство предусматривает различные меры принудительного взыскания долга. Во-первых, это судебные процедуры. В этом случае задолженность увеличивается на сумму штрафных санкций, неустоек и судебных издержек, возникших в процессе взыскания долга. Во-вторых, это обращение взыскания на имущество, денежные средства и доходы. Кроме того, на должника может накладываться ограничение на выезд за пределы России до погашения задолженности.

Поэтому акция поставщиков коммунальных услуг должна быть активно востребована населением, особенно накануне начала дачного сезона и периода летних отпусков.

Как отметил заместитель главы администрации Перми Сергей Романов, ремонт и замена тепловых сетей, сетей водоснабжения и канализации требует значительных финансовых вложений со стороны сетевых компаний: «Долги тормозят процесс обновления сетей. Поэтому городские власти совместно с ресурсоснабжающими организациями выступили с инициативой проведения акций, в рамках которых жители могут погасить задолженность на выгодных условиях. Всем пермякам стоит напомнить, что от платежной дисциплины зависит надежность энергоснабжения каждой квартиры в нашем городе».

Директор по продажам Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров отмечает, что «амнистия» пеней — очередной пример реализации клиентоориентированной стратегии компании: «В целом граждане ответственно подходят к оплате теплоресурсов. Предложение погасить долги за отопление и ГВС на выгодных условиях — шаг навстречу нашим клиентам. Помимо прочего, это возможность еще раз напомнить о важности оплаты коммунальных услуг перед стартом летней ремонтной кампании. Ведь платежи населения — основа надежной подготовки теплосетевой инфраструктуры к следующей зиме».

В настоящее время в Перми порядка 5 тыс. домохозяйств имеют просроченные «тепловые» долги за период от двух месяцев до года. Средний уровень задолженности составляет 25 тыс. рублей. При этом долг первой десятки должников-физлиц, в которую входят в том числе состоятельные бизнесмены, варьируется от 290 до 560 тыс. рублей.

Подробную информацию об условиях акции «Весна — тают пени» можно получить у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по тел. 8 (342) 243-65-93, 243-69-13, 243-74-09.

© «Вечерние Ведомости»

 


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