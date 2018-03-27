«Т Плюс» предоставит должникам за тепло возможность погасить обязательства без пени

17:19 | 28.03.2018

Энергетики поддержат общегородскую акцию «Весна без долгов» для жителей, имеющих долги за различные виды коммунальных ресурсов.



Пермские филиалы «Т Плюс» и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» объявили о проведении акции для клиентов «Весна — тают пени». Целевая аудитория акции: пользователи коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения — физические лица, кто по каким-либо причинам имеет задолженность, но готов выполнить свои обязательства по оплате ресурсов. Предложение актуально для клиентов, рассчитывающихся с теплоснабжающими организациями — Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «ПСК» — напрямую.



По условиям акции «Весна — тают пени» энергоснабжающая компания в период с 1 апреля по 31 мая 2018 года дает возможность уплатить скопившиеся долги за отопление и ГВС без пени (штрафа за просрочку платежа). Напомним, что пени — это предусмотренные законодательством дополнительные расходы для недисциплинированных потребителей коммунальных услуг. В этот период сумма задолженности будет выставлена абоненту отдельной строкой в квитанции, ее необходимо погасить в полном объеме.



Акция «Т Плюс» будет проходить в рамках общегородской акции «Весна без долгов». Администрация Перми совместно с ресурсоснабжающими компаниями ООО «Новогор-Прикамье» (водоснабжение и водоотведение), ПАО «Пермэнергосбыт» (электроэнергия), ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (теплоресурсы) в апреле предоставят клиентам возможность погасить долги на выгодных условиях — без начисления пени. К акции также присоединилось краевое Управление Федеральной службы судебных приставов. В период проведения акции будут усилены меры воздействия на должников.



В отношении злостных неплательщиков законодательство предусматривает различные меры принудительного взыскания долга. Во-первых, это судебные процедуры. В этом случае задолженность увеличивается на сумму штрафных санкций, неустоек и судебных издержек, возникших в процессе взыскания долга. Во-вторых, это обращение взыскания на имущество, денежные средства и доходы. Кроме того, на должника может накладываться ограничение на выезд за пределы России до погашения задолженности.



Поэтому акция поставщиков коммунальных услуг должна быть активно востребована населением, особенно накануне начала дачного сезона и периода летних отпусков.



Как отметил заместитель главы администрации Перми Сергей Романов, ремонт и замена тепловых сетей, сетей водоснабжения и канализации требует значительных финансовых вложений со стороны сетевых компаний: «Долги тормозят процесс обновления сетей. Поэтому городские власти совместно с ресурсоснабжающими организациями выступили с инициативой проведения акций, в рамках которых жители могут погасить задолженность на выгодных условиях. Всем пермякам стоит напомнить, что от платежной дисциплины зависит надежность энергоснабжения каждой квартиры в нашем городе».



Директор по продажам Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров отмечает, что «амнистия» пеней — очередной пример реализации клиентоориентированной стратегии компании: «В целом граждане ответственно подходят к оплате теплоресурсов. Предложение погасить долги за отопление и ГВС на выгодных условиях — шаг навстречу нашим клиентам. Помимо прочего, это возможность еще раз напомнить о важности оплаты коммунальных услуг перед стартом летней ремонтной кампании. Ведь платежи населения — основа надежной подготовки теплосетевой инфраструктуры к следующей зиме».



В настоящее время в Перми порядка 5 тыс. домохозяйств имеют просроченные «тепловые» долги за период от двух месяцев до года. Средний уровень задолженности составляет 25 тыс. рублей. При этом долг первой десятки должников-физлиц, в которую входят в том числе состоятельные бизнесмены, варьируется от 290 до 560 тыс. рублей.



Подробную информацию об условиях акции «Весна — тают пени» можно получить у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по тел. 8 (342) 243-65-93, 243-69-13, 243-74-09.