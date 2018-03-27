Пермские родители смогут организовать детский отдых в лагерях досуга и палаточных лагерях без сертификата

16:33 | 28.03.2018

В столице Прикамья изменился подход к оказанию бюджетной поддержки при организации детского отдыха в лагерях досуга и отдыха, а также лагерях палаточного типа.



В этом году выдача сертификатов на отдых детей будет организована только в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря, пояснили в департаменте социальной политики администрации Перми. Отдых в лагерях досуга и отдыха, а также в детских лагерях палаточного типа организуется в краевой столице без использования сертификата на оздоровление и отдых детей.



Тем, кто планирует этим летом отправить ребенка в лагерь досуга и отдыха или детский лагерь палаточного типа, чтобы получить бюджетную поддержку, достаточно просто обратиться для приобретения путевки в организацию, оказывающую услуги по отдыху детей: это могут быть школы, учреждения дополнительного образования, частные организации. Реестр лагерей на базе муниципальных учреждений размещен на gorodperm.ru/actions/social/family/camp/reestr_org. Информация о частных организациях появится позже.



Сертификаты в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря можно будет получить с середины апреля в пунктах их выдачи. Также уже сейчас и до 30 июня родители могут написать заявление на компенсацию части расходов на оплату путевки в лагерь.



По вопросам организации отдыха и оздоровления детей можно обращаться по адресу: ул. Газеты Звезда, 9, каб. 11, либо по телефонам 236-15-54, 236-12-14.