Более 1300 пермяков присоединились к акции «Кемерово, мы с тобой»

14:10 | 28.03.2018

Вчера, 27 марта, вечером в сквере Уральских добровольцев собрались неравнодушные жители краевой столицы, чтобы почтить память погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.



В память о жертвах трагедии горожане возложили цветы, свечи и игрушки, была объявлена минута молчания. В акции приняло участие более 1300 пермяков.



«Пермяки собрались здесь сегодня, чтобы выразить свою поддержку жителям Кемерова. Все понимают, какая беда случилась. Тем более что Пермь и пермяки не понаслышке знают о таких трагедиях: в 2009 году был пожар в «Хромой лошади». Мы скорбим по погибшим и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в кемеровской трагедии», — рассказал один из организаторов акции, руководитель регионального отделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» Алексей Блюмин.



Траурные акции состоялись и в других городах Пермского края.