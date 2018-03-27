В Перми будет исключен из пересадочной системы автобус № 62

13:14 | 28.03.2018

С 1 апреля автобус № 62, следующий по маршруту «Ипподром — микрорайон Крохалева», будет исключен из системы бесплатных пересадок МУП «Пермгорэлектротранс», так как к обслуживанию маршрута приступит другой перевозчик.



При этом система бесплатных пересадок сохранится на всех маршрутах электротранспорта. Напомним, в течение 40 минут бесплатные пересадки возможны как с трамвая на трамвай и с троллейбуса на троллейбус, так и со сменой вида транспорта: с трамвая на троллейбус или с троллейбуса на трамвай. Автобусы в систему пересадок не включаются.