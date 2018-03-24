Пермь: новости дня
20:44 | 27.03.2018
Более 40 пермских предприятий представили свою продукцию ПАО «Газпром»
Свои разработки презентовали более 40 региональных предприятий. Среди них как имеющие опыт сотрудничества с ПАО «Газпром», так и те, кто представляет свою продукцию энергетической компании впервые.
В частности, среди участников выставки — ЗАО «ИнтроСкан Технолоджи», которое на Петербургском газовом форуме презентовало «Газпрому» сканер-дефектоскоп. Соучредитель ЗАО «ИнтроСкан Технолоджи» Юрий Седелев отметил, что сегодня компания презентует новый модуль визуально-измерительного контроля, который «позволяет оценивать состояние внутренней полости трубы, наличие дефектов сварных соединений и других — важный для оценки технического состояния труб». «За годы совместной работы с «Газпромом» мы провели испытания модулей визуально-измерительного контроля. В планах — испытать модуль контроля сварных соединений и создать цифровую модель трубопроводов», — рассказал об опыте сотрудничества с промышленным предприятием Юрий Седелев. Также соучредитель компании отметил, что заказчик положительно оценивает сотрудничество — с каждым годом объем работ увеличивается.
ЗАО «1336» представило на выставке два адаптированных технологических процесса. Один из них — мониторинг технологических процессов бурения. Второй — аналогичное решение, применяемое при добыче сырья. По словам директора по маркетингу Андрея Манапова, технологии изначально разрабатывались для ПАО «ЛУКОЙЛ», в настоящее время они применяются на скважинах ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». «По сути это черный ящик, который собирает информацию об объекте, сохраняет ее в защищенном архиве с возможностью восстановления при необходимости. Помимо этих данных есть возможность получения видеоизображения происходящего на объекте — в оборудование вмонтирована система видеонаблюдения», — пояснил Андрей Манапов.
ООО «Камазнак» (ГАСЗНАК) представило на выставке экземпляры табличек и дорожных знаков, их партнерами сейчас являются крупные компании энергетики, предприятия нефтегазовой отрасли по всей России. «Уникальность нашей продукции в том, что мы производим все самостоятельно. За последние 3 года мы сократили долю импортных комплектующих с 80 до 20 %, — прокомментировал директор по продажам Уральского региона ООО «Камазнак» (ГАСЗНАК) Сергей Дядичев. — Инновационная составляющая заключается в использовании металлокомпозитов, которые позволяют повысить качество нашей продукции, и особой методике производства».
Отметим, промышленная кооперация активно развивается на территории Пермского края. Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников отмечал, что одной из ключевых задач краевых властей является обеспечение региональных промышленных предприятий заказами. В прошлом году губернатор Максим Решетников вышел с предложением к «Газпрому» развивать партнерство в рамках газотурбинной кооперации и наземной энергетики.
Напомним, министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края регулярно проводятся мероприятия, стимулирующие промышленную кооперацию. В частности, проходят встречи крупных промпредприятий с представителями малого и среднего бизнеса. В ходе презентаций стороны определяют потенциальные направления сотрудничества.
© «Вечерние Ведомости»
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