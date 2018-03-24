Пермяки завоевали восемь медалей на первенстве России по киокушинкай

16:47 | 27.03.2018

В Хабаровске состоялось первенство страны по киокушинкай среди юношей и девушек 12-13 и 14-15 лет в разделах кумитэ и ката.



В состязаниях участвовали 369 спортсменов, разыграно 30 комплектов наград. В копилку сборной Прикамья весомый вклад внесли воспитанники пермской спортивной школы олимпийского резерва «Киокушинкай»: спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и пять бронзовых медалей в обеих соревновательных дисциплинах. При этом в ката среди девочек в возрасте 12-13 лет весь пьедестал заняли молодые пермячки. Сборная Прикамья взяла первое общекомандное место в разделе ката.