Пермь: новости дня
15:11 | 27.03.2018
Концепцию строительства нового зоопарка обсудили с международными экспертами
В рамках встречи стороны обсудили, как сделать проект уникальным и более привлекательным для его будущих гостей. В частности, обсуждалась концепция формирования биопарка, которая позволит гостям погрузиться в жизнь животных. Предполагается, что в новом пермском зоопарке будут использованы технология дополненной реальности и мультимедиатехнологии — подобных зоопарков только три в Европе. За счет этого зоопарк может стать крупнейшим драйвером для внешнего и внутреннего туризма в Пермском крае.
Как отмечают в краевом министерстве строительства, такой масштабный проект — большая ответственность для региональных властей, так как подобного зоопарка, рассчитанного на такие значительные перепады температур, в мире еще нет — есть аналоги, но рассчитанные на теплую европейскую погоду. В условиях жесткого климата при проектировании и строительстве надо учитывать необходимость крепких конструкций, которые бы месяцами выдерживали снег.
На строительной площадке пермского зоопарка сейчас идет завершение работ первого этапа первой очереди. Предполагается, что строительная готовность всей первой очереди будет достигнута к концу лета. В рамках первой очереди строительства зоопарка возведут экспозиции «Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна», административные здания, здания ветеринарной лечебницы.
После строительной готовности объектов начнется процедура тематизации зоопарка, создание естественного ландшафта, типичного для среды обитания животных. Далее — закупка животных и их адаптация на новом месте.
Предполагается, что зоопарк площадью 25 га сможет принимать порядка 500 тысяч человек в год. Одновременно в нем смогут находиться более 1000 посетителей.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:18 | 27.03.2018
Свердловская прокуратура начала проверки ТРЦ после пожара в Кемерово
17:14 | 27.03.2018
На Колмогорова в Екатеринбурге сгорел Subaru Forester
16:47 | 27.03.2018
Пермяки завоевали восемь медалей на первенстве России по киокушинкай
16:40 | 27.03.2018
Екатеринбургская фан-зона ЧМ-2018 будет работать 25 дней
16:20 | 27.03.2018
По делу о дисквалификации Александра Якоба сменился судья
16:17 | 27.03.2018
Прокуратура Курганской области проверит все ТРЦ в регионе на пожарную безопасность
16:02 | 27.03.2018
В библиотеке им. Герцена проходит весенняя выставка детских картин
15:55 | 27.03.2018
Евгений Куйвашев поручил отменить все развлекательные мероприятия в Свердловской области в связи с трауром
15:30 | 27.03.2018
На Урале за два миллиона отремонтируют Дом купцов Ижболдиных
15:23 | 27.03.2018
В дни школьных каникул энергетики «Т Плюс» и ПСК напоминают правила безопасного поведения у объектов ЖКХ
15:16 | 27.03.2018
Парламент Зауралья увеличил компенсацию расходов на «коммуналку» и сельским медикам
14:44 | 27.03.2018
В Екатеринбурге проходит акция в память о погибших в Кемерове (ФОТО)
14:39 | 27.03.2018
Теплоснабжение Соликамска восстановлено
14:34 | 27.03.2018
В Екатеринбург приедет замминистра спорта РФ Павел Новиков
14:31 | 27.03.2018
В Прикамье утвержден план тушения лесных пожаров на территории региона на сезон 2018 года
13:51 | 27.03.2018
Завтра в уральской столице стартует Неделя моды
13:37 | 27.03.2018
В соцсетях появилось видео с версией о теракте в ТЦ «Зимняя вишня»
13:31 | 27.03.2018
БЦ «Арена» и «Саммит» эвакуировали в Екатеринбурге
13:26 | 27.03.2018
В Прикамье вводится весеннее ограничение движения большегрузов
13:09 | 27.03.2018
В Екатеринбурге прошло заседание Совета общественной безопасности
12:46 | 27.03.2018
Завтра пермяков научат играть на укулеле
12:45 | 27.03.2018
«Постоим в тишине, возложим цветы, игрушки, свечи». В Детском парке Кургана пройдет траурное шествие в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
12:44 | 27.03.2018
На ВИЗе начали вскрывать гаражи неустановленных владельцев
12:38 | 27.03.2018
Для жителя Прикамья задолженность по алиментам стала препятствием к выходу на свободу по амнистии
12:15 | 27.03.2018
В Екатеринбурге начинаются проверки торговых центров
11:54 | 27.03.2018
Увеличена частота рейсов из Перми в Москву
11:49 | 27.03.2018
Еще на двух улицах Екатеринбурга запретили останавливаться
11:39 | 27.03.2018
В Полевском произошло ДТП с участием машины начальника ГИБДД
11:12 | 27.03.2018
На Урале будут судить спортсмена, заказавшего через Интернет анаболические стероиды
11:11 | 27.03.2018
В Кургане 29 марта проверят работу системы оповещения населения. Ждите сигнала гражданской обороны «Внимание всем!»
10:53 | 27.03.2018
В Качканаре у должника арестовали дом, земельные участки и автомобиль
10:33 | 27.03.2018
Екатеринбургскую учительницу подозревают в занятии проституцией
10:08 | 27.03.2018
Проверка готовности Пермского края к пожароопасному сезону будет завершена к концу марта
09:47 | 27.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 26 марта 2018 года
09:38 | 27.03.2018
Стоимость строительства трамвайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма неожиданно выросла на 96 млн руб.
09:24 | 27.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 26 марта 2018 года
09:18 | 27.03.2018
За гибель 10-летней девочки на Рощинской ответит директор УК
09:13 | 27.03.2018
В Екатеринбурге ограблен оружейный магазин
08:56 | 27.03.2018
В Екатеринбурге объявлен траур по погибшим при пожаре в Кемерове
22:52 | 26.03.2018
Потепление в Свердловской области стоит ожидать только в мае
20:49 | 26.03.2018
В Екатеринбурге на улице Студенческой из окна выпал человек