Концепцию строительства нового зоопарка обсудили с международными экспертами

15:11 | 27.03.2018

В понедельник, 26 марта, представители краевых и городских властей провели встречу с экспертами испанской компании Amusement logic, которые 12 лет назад разработали первый проект нового пермского зоопарка. Его концепция основана на воссоздании ландшафтов, типичных для среды обитания животных.



В рамках встречи стороны обсудили, как сделать проект уникальным и более привлекательным для его будущих гостей. В частности, обсуждалась концепция формирования биопарка, которая позволит гостям погрузиться в жизнь животных. Предполагается, что в новом пермском зоопарке будут использованы технология дополненной реальности и мультимедиатехнологии — подобных зоопарков только три в Европе. За счет этого зоопарк может стать крупнейшим драйвером для внешнего и внутреннего туризма в Пермском крае.



Как отмечают в краевом министерстве строительства, такой масштабный проект — большая ответственность для региональных властей, так как подобного зоопарка, рассчитанного на такие значительные перепады температур, в мире еще нет — есть аналоги, но рассчитанные на теплую европейскую погоду. В условиях жесткого климата при проектировании и строительстве надо учитывать необходимость крепких конструкций, которые бы месяцами выдерживали снег.



На строительной площадке пермского зоопарка сейчас идет завершение работ первого этапа первой очереди. Предполагается, что строительная готовность всей первой очереди будет достигнута к концу лета. В рамках первой очереди строительства зоопарка возведут экспозиции «Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна», административные здания, здания ветеринарной лечебницы.



После строительной готовности объектов начнется процедура тематизации зоопарка, создание естественного ландшафта, типичного для среды обитания животных. Далее — закупка животных и их адаптация на новом месте.



Предполагается, что зоопарк площадью 25 га сможет принимать порядка 500 тысяч человек в год. Одновременно в нем смогут находиться более 1000 посетителей.