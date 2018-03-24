Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Пермь: новости дня


15:11 | 27.03.2018

Концепцию строительства нового зоопарка обсудили с международными экспертами

В понедельник, 26 марта, представители краевых и городских властей провели встречу с экспертами испанской компании Amusement logic, которые 12 лет назад разработали первый проект нового пермского зоопарка. Его концепция основана на воссоздании ландшафтов, типичных для среды обитания животных.

В рамках встречи стороны обсудили, как сделать проект уникальным и более привлекательным для его будущих гостей. В частности, обсуждалась концепция формирования биопарка, которая позволит гостям погрузиться в жизнь животных. Предполагается, что в новом пермском зоопарке будут использованы технология дополненной реальности и мультимедиатехнологии — подобных зоопарков только три в Европе. За счет этого зоопарк может стать крупнейшим драйвером для внешнего и внутреннего туризма в Пермском крае.

Как отмечают в краевом министерстве строительства, такой масштабный проект — большая ответственность для региональных властей, так как подобного зоопарка, рассчитанного на такие значительные перепады температур, в мире еще нет — есть аналоги, но рассчитанные на теплую европейскую погоду. В условиях жесткого климата при проектировании и строительстве надо учитывать необходимость крепких конструкций, которые бы месяцами выдерживали снег.

На строительной площадке пермского зоопарка сейчас идет завершение работ первого этапа первой очереди. Предполагается, что строительная готовность всей первой очереди будет достигнута к концу лета. В рамках первой очереди строительства зоопарка возведут экспозиции «Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна», административные здания, здания ветеринарной лечебницы.

После строительной готовности объектов начнется процедура тематизации зоопарка, создание естественного ландшафта, типичного для среды обитания животных. Далее — закупка животных и их адаптация на новом месте.

Предполагается, что зоопарк площадью 25 га сможет принимать порядка 500 тысяч человек в год. Одновременно в нем смогут находиться более 1000 посетителей.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:21 | 27.03.2018
Депутаты краевого парламента осмотрели выставку «Моя Пермь – мое будущее»

18:18 | 27.03.2018
Свердловская прокуратура начала проверки ТРЦ после пожара в Кемерово

18:08 | 27.03.2018
Федеральному оператору связи доверили работу с транспортными «безопасниками»

17:42 | 27.03.2018
С начала года в Свердловской области проведен капитальный ремонт 354 домов

17:14 | 27.03.2018
На Колмогорова в Екатеринбурге сгорел Subaru Forester

16:47 | 27.03.2018
Пермяки завоевали восемь медалей на первенстве России по киокушинкай

16:40 | 27.03.2018
Екатеринбургская фан-зона ЧМ-2018 будет работать 25 дней

16:20 | 27.03.2018
По делу о дисквалификации Александра Якоба сменился судья

16:17 | 27.03.2018
Прокуратура Курганской области проверит все ТРЦ в регионе на пожарную безопасность

16:02 | 27.03.2018
В библиотеке им. Герцена проходит весенняя выставка детских картин

15:55 | 27.03.2018
Евгений Куйвашев поручил отменить все развлекательные мероприятия в Свердловской области в связи с трауром

15:30 | 27.03.2018
На Урале за два миллиона отремонтируют Дом купцов Ижболдиных

15:23 | 27.03.2018
В дни школьных каникул энергетики «Т Плюс» и ПСК напоминают правила безопасного поведения у объектов ЖКХ

15:16 | 27.03.2018
Парламент Зауралья увеличил компенсацию расходов на «коммуналку» и сельским медикам

15:11 | 27.03.2018
Концепцию строительства нового зоопарка обсудили с международными экспертами

14:44 | 27.03.2018
В Екатеринбурге проходит акция в память о погибших в Кемерове (ФОТО)

14:39 | 27.03.2018
Теплоснабжение Соликамска восстановлено

14:34 | 27.03.2018
В Екатеринбург приедет замминистра спорта РФ Павел Новиков

14:31 | 27.03.2018
В Прикамье утвержден план тушения лесных пожаров на территории региона на сезон 2018 года

14:10 | 27.03.2018
Уральский «черный лесоруб» изменил фамилию и внешность, чтобы избежать наказания

13:51 | 27.03.2018
Завтра в уральской столице стартует Неделя моды

13:37 | 27.03.2018
В соцсетях появилось видео с версией о теракте в ТЦ «Зимняя вишня»

13:31 | 27.03.2018
БЦ «Арена» и «Саммит» эвакуировали в Екатеринбурге

13:30 | 27.03.2018
Суды двух инстанций обязали администрацию Кургана отремонтировать дороги в городе

13:26 | 27.03.2018
В Прикамье вводится весеннее ограничение движения большегрузов

13:09 | 27.03.2018
В Екатеринбурге прошло заседание Совета общественной безопасности

12:55 | 27.03.2018
Завершены ремонтные работы на станции Билимбай, где с рельсов сошли 9 вагонов

12:46 | 27.03.2018
Завтра пермяков научат играть на укулеле

12:45 | 27.03.2018
«Постоим в тишине, возложим цветы, игрушки, свечи». В Детском парке Кургана пройдет траурное шествие в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

12:44 | 27.03.2018
На ВИЗе начали вскрывать гаражи неустановленных владельцев

12:38 | 27.03.2018
Для жителя Прикамья задолженность по алиментам стала препятствием к выходу на свободу по амнистии

12:15 | 27.03.2018
В Екатеринбурге начинаются проверки торговых центров

11:54 | 27.03.2018
Увеличена частота рейсов из Перми в Москву

11:49 | 27.03.2018
Еще на двух улицах Екатеринбурга запретили останавливаться

11:39 | 27.03.2018
В Полевском произошло ДТП с участием машины начальника ГИБДД

11:12 | 27.03.2018
На Урале будут судить спортсмена, заказавшего через Интернет анаболические стероиды

11:11 | 27.03.2018
В Кургане 29 марта проверят работу системы оповещения населения. Ждите сигнала гражданской обороны «Внимание всем!»

10:53 | 27.03.2018
В Качканаре у должника арестовали дом, земельные участки и автомобиль

10:33 | 27.03.2018
Екатеринбургскую учительницу подозревают в занятии проституцией

10:08 | 27.03.2018
Проверка готовности Пермского края к пожароопасному сезону будет завершена к концу марта

10:07 | 27.03.2018
В Свердловской области из-за ОРВИ закрыта одна школа и четыре детских сада

09:47 | 27.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 26 марта 2018 года

09:38 | 27.03.2018
Стоимость строительства трамвайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма неожиданно выросла на 96 млн руб.

09:24 | 27.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 26 марта 2018 года

09:18 | 27.03.2018
За гибель 10-летней девочки на Рощинской ответит директор УК

09:13 | 27.03.2018
В Екатеринбурге ограблен оружейный магазин

08:56 | 27.03.2018
В Екатеринбурге объявлен траур по погибшим при пожаре в Кемерове

08:51 | 27.03.2018
Авария на свердловской железной дороге: 9 вагонов со щебнем сошли с рельсов

26.03.2018

22:52 | 26.03.2018
Потепление в Свердловской области стоит ожидать только в мае

20:49 | 26.03.2018
В Екатеринбурге на улице Студенческой из окна выпал человек


Мы в соцсетях





Архив
«    Март      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


 