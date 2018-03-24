14:39 | 27.03.2018

Сегодня, 27 марта, утром в результате порыва магистрального трубопровода диаметром 263 мм в тепловой камере по ул. Ленина, 31 в Соликамске временно прекращено теплоснабжение и подача горячей воды в микрорайоне Пионерский (район Клестовка). Под отключение попали 18 многоквартирных домов, в которых проживает 5,5 тысячи человек, а также школа (МАДОУ «СОШ №9») и два детских сада (№3 и №12). Школа в настоящий момент на каникулах. Детские сады утром приняли детей, но известили родителей, что их нужно забрать пораньше.



Аварийно-восстановительные работы проводит МУП «Теплоэнерго», которому принадлежат сети. На месте аварии работают три единицы техники, семь человек. Ресурсов для устранения порыва у муниципалитета достаточно.



Мэрия Соликамска проинформировала жителей города об отключении посредством размещения информации на сайте администрации, а также на официальных аккаунтах в соцсетях и через СМИ. Помимо этого, УК ООО ЖУ «Клестовка» расклеивала объявления на домах.



В районе 12 часов ремонтные работы были завершены, вода из тепловой камеры откачана, теплоснабжение Соликамска восстановлено.