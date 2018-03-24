В Прикамье утвержден план тушения лесных пожаров на территории региона на сезон 2018 года

14:31 | 27.03.2018

Сформирован сводный план тушения лесных пожаров на территории Пермского края на пожароопасный сезон 2018 года. Документ утвержден указом губернатора Пермского края Максима Решетникова.



Стратегический документ согласован на всех уровнях, в том числе в ГУ МЧС России по Пермскому краю, Федеральном агентстве лесного хозяйства.



Как отмечают в министерстве природных ресурсов Пермского края, план утверждается ежегодно и является мобильной инструкцией по оптимальному тушению любого лесного пожара с минимальными затратами. Документ включает в себя схемы маневрирования и перебросок сил и средств, сведения о количестве и видах техники, человеческого ресурса, алгоритм взаимодействия с силовыми и другими структурами.



«Важным инструментом реализации Сводного плана тушения лесных пожаров, его мобильным вариантом, является информационно-аналитическая система «Лесной диспетчер Пермского края». Запущенная в 2016 году, система показала свою высокую эффективность при оперативном управлении силами и средствами пожаротушения», — подчеркивает министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко.



Планом определен алгоритм действий всех заинтересованных служб и должностных лиц в зависимости от степени пожарной опасности в лесах. Чем жарче и суше в лесу (4–5-й класс пожарной опасности), поясняют в министерстве, тем больше выполняется мероприятий по предупреждению и недопущению пожаров. В частности, чаще производятся патрульные выезды наземных служб, чаще осуществляется авиапатрулирование, усиливается информирование жителей региона.



Напомним, накануне состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в регионе. На нем глава Прикамья Максим Решетников отметил, что, несмотря на благоприятные прогнозы синоптиков, безопасность в период половодья и пожароопасный сезон в регионе должна быть обеспечена. По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, проверка готовности края к пожароопасному сезону будет завершена до 30 марта 2018 года.