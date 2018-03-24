В Прикамье вводится весеннее ограничение движения большегрузов

13:26 | 27.03.2018

Министерство транспорта Пермского края информирует, что в весенний период на региональных и межмуниципальных дорогах региона будет введено ограничение движения грузового автотранспорта.



Ограничения будут введены с 9 апреля 2018 года по 8 мая 2018 года включительно на дорогах, расположенных в центральной и южной части региона; с 16 апреля 2018 года по 15 мая 2018 года - на дорогах, расположенных в северной части края.



Ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них от возможных разрушений в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал важность усиления контроля ограничения движения большегрузов. Глава Прикамья подчеркивал, что тяжеловозы, которые, несмотря на введенные в межсезонье запреты, продолжают ездить по дорогам, разрушают их. Поэтому краевому минтрансу была поставлена задача – в том числе сделать систему весогабаритного контроля, чтобы эти случаи предотвращать.



При этом в краевом министерстве транспорта пояснили, что на некоторые категории транспортных средств и грузов временные ограничения движения не распространяются. Например, ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, перевозки продуктов питания, топлива, почтовых грузов, перевозки грузов для ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий.



Также движение транспортных средств не запрещается при наличии специального разрешения, при компенсации вреда, наносимого транспортным средством автодорогам. Размер компенсации зависит от превышения значений допустимых массы и осевых нагрузок транспортного средства, установленных в период весеннего ограничения движения на дорогах, протяженности автодорог и базового компенсационного индекса текущего года.



Государственная услуга по выдаче специальных разрешений осуществляется министерством транспорта Пермского края либо через МФЦ.



С полным перечнем дорог, сроками действия ограничений и категориями транспортных средств и грузов, на которые временные ограничения движения не распространяются, можно ознакомиться на сайте министерства транспорта Пермского края mintrans.permkrai.ru.



Напомним, для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог в начале 2017 года по поручению главы региона Максима Решетникова министерством транспорта Пермского края разработана концепция развития системы фотовидеофиксации и автоматического весогабаритного контроля в Пермском крае, которая предусматривает установку 13 автоматических пунктов весового контроля, а также установку 59 комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.



В декабре 2017 года на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Пермского края «Горнозаводск – граница Свердловской области», «Полазна – Чусовой», «Голдыри – Орда – Октябрьский» завершена установка 3 автоматических пунктов весогабаритного контроля и 3 комплексов фотовидеофиксации, остальные 11 пунктов и 45 комплексов фотовидеофиксации планируется установить в 2018 году.