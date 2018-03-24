Завтра пермяков научат играть на укулеле

12:46 | 27.03.2018

В среду, 28 марта, в 11.00 в детской музыкальной школе №10 (ул. Советской Армии, 23) состоится авторский семинар-практикум по игре на укулеле. Проведет его преподаватель детской школы искусств города Трехгорный Челябинской области Ольга Моисеева.



В программу семинара-практикума входят концерт-презентация авторских сборников Ольги Моисеевой, мастер-класс по авторским произведениям, методическое сообщение «Укулеле в России», ансамблевый практикум и круглый стол.



На участие в мероприятии уже заявились преподаватели детских музыкальных школ и школ искусств Перми и края.



Обучение будет бесплатным.