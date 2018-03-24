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Пермь: новости дня


12:46 | 27.03.2018

Завтра пермяков научат играть на укулеле

В среду, 28 марта, в 11.00 в детской музыкальной школе №10 (ул. Советской Армии, 23) состоится авторский семинар-практикум по игре на укулеле. Проведет его преподаватель детской школы искусств города Трехгорный Челябинской области Ольга Моисеева.

В программу семинара-практикума входят концерт-презентация авторских сборников Ольги Моисеевой, мастер-класс по авторским произведениям, методическое сообщение «Укулеле в России», ансамблевый практикум и круглый стол.

На участие в мероприятии уже заявились преподаватели детских музыкальных школ и школ искусств Перми и края.

Обучение будет бесплатным.

© «Вечерние Ведомости»

 


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