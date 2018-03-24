Пермь: новости дня
18:52 | 26.03.2018
Заместитель полномочного представителя Алексей Сухов представил и. о. главного федерального инспектора по Пермскому краю
Открывая церемонию, Алексей Сухов поблагодарил ранее занимавшего пост ГФИ Игоря Цветкова за добросовестную работу и выразил уверенность, что в новом качестве он также будет служить на благо России. От имени полномочного представителя президента РФ в ПФО он поблагодарил руководителей территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти за огромную работу, проделанную при подготовке и в ходе проведения выборов президента Российской Федерации.
Затем Алексей Сухов представил Сергея Половникова, который был назначен на должность исполняющего обязанности ГФИ распоряжением полпреда президента РФ в ПФО.
«Сергей Владимирович многие годы посвятил службе в органах внутренних дел, затем занимал пост первого заместителя начальника Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Нижегородской области. С 2016 года работал в должности федерального инспектора в этом регионе. Мы рассматриваем Сергея Владимировича как компетентного, профессионально зрелого сотрудника аппарата полномочного представителя, способного добросовестно и в полной мере исполнять обязанности главного федерального инспектора. Сразу развенчаю интригу о приставке «и. о.». Это связано лишь с процедурой назначения, поскольку сейчас идет согласование назначения Сергея Половникова на указанную должность», — уточнил заместитель полномочного представителя.
В свою очередь Сергей Половников подчеркнул, что для него, безусловно, большая честь работать в Пермском крае, и поблагодарил за оказанное доверие.
«В первую очередь нацелен в соответствии с моими должностными обязанностями выполнять те задачи, которые были поставлены президентом в Послании Федеральному Собранию. Надеюсь на конструктивное сотрудничество со всеми структурами Пермского края», — обратился с приветственным словом исполняющий обязанности главного федерального инспектора.
© «Вечерние Ведомости»
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