Пермская делегация отправится на Всероссийскую неделю охраны труда

18:04 | 26.03.2018

С 9 по 13 апреля 2018 года состоится главное в России мероприятие по охране труда. Основной темой Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) станет безопасность молодых работников. В составе пермской делегации – представители министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и более 100 представителей региональных предприятий.



В этом году в фокусе особого внимания экспертов и гостей ВНОТ - безопасность на рабочих местах молодых работников. По данным европейской статистики, молодые работники в возрасте от 15 до 29 лет на 50% чаще подвергаются риску получения производственной травмы, чем более старшие работники. В России наибольший уровень производственного травматизма отмечается у мужчин в возрасте 20-49 лет, а у женщин - 30-59 лет.



Ключевыми спикерами мероприятий ВНОТ станут заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, член комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Попова, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Хамит Мавлияров, заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, статс-секретарь - заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов, председатель Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим и статс-секретарь — заместитель руководителя Ростехнадзора Александр Рыбас.



Важные темы обеспечения безопасности условий труда молодых сотрудников, воспитания культуры безопасности у детей и подростков лягут в основу многих обсуждений на Всероссийской неделе охраны труда. На ее площадке, помимо конференции по теме Всемирного дня охраны труда «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы», пройдет Молодежный форум.



Молодежный форум – единственное мероприятие в сфере охраны труда, которое объединяет студентов, будущих выпускников профильных вузов, молодых специалистов, преподавателей, ученых, представителей промышленных предприятий и практикующих специалистов по охране труда. Ожидается, что в форуме 2018 года примут участие 100 студентов и аспирантов профильных вузов и кафедр по 20 специализациям и направлениям подготовки в области промышленной безопасности, экологии, управлению системой охраны труда.



В ходе мероприятия пройдут дискуссии, круглые столы, мастер-классы, бизнес-тренинги по всем актуальным вопросам, представляющим профессиональный интерес и практическую пользу как для будущего молодого специалиста, ныне студента или выпускника вуза, так и для компании-работодателя. В течение всего форума будет проходить деловая программа для студентов, а также тренинги на развитие лидерских качеств, тайм-менеджмента и пр.



Организаторами выступают Правительство России, Министерство труда и социальной защиты РФ и Межрегиональная Ассоциация содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон».