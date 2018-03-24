В субботу пермяков приглашают на весенний «Котофест»

17:17 | 26.03.2018

Приют «Матроскин» завершает самый кошачий из всех месяцев фестивалем «Котофест». Гостей ждут 31 марта с 12.00 до 19.00 на третьем этаже ТРК «Колизей Атриум» (ул. Ленина, 60), вход бесплатный.



«Котофест» – самый пушистый праздник для тех, кто любит животных. Посетителей ждет выставка подопечных приюта «Матроскин», вкусные тортики от благотворительного кафе «Сласти», ярмарка изделий ручной работы, кинопоказы, мастер-классы и лекции от ведущих ветеринаров. Пермские художники создадут на глазах зрителей арт-объекты в форме котов, которые потом украсят город.



На мероприятие можно будет принести подарки для приютов: сухие и влажные корма премиум-класса, любые наполнители, переноски для кошек, хлопчатобумажную ветошь для подстилок, домики, лежанки для кошек, игрушки, любые антигельминтики, ошейники, поводки для собак.



На выставке котиков и собак из приютов взрослые ответственные люди смогут выбрать себе друга. Все животные здоровы и стерилизованы. Тем, кто планирует обрести на «Котофесте» нового члена семьи, необходимо взять с собой переноску и паспорт для заключения договора.



Все собранные на фестивале средства пойдут на помощь бездомным животным.