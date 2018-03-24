Инспекция жилнадзора рекомендует муниципалитетам Прикамья почистить крыши от снега и сосулек

14:46 | 26.03.2018

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края разослала письма в адрес муниципалитетов Прикамья с рекомендацией организовать профилактические мероприятия в жилищном фонде, направленные на предупреждение схода снежных масс, наледи и сосулек с кровель многоквартирных домов.



Необходимо, во-первых, в кратчайшие сроки обеспечить комплекс мер по очистке крыш от снега и снежных навесов. Во-вторых, довести данные требования до руководителей управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН).



Помимо этого, органы местного самоуправления, ответственные за благоустройство, должны проинформировать население, в том числе через СМИ, о возможных сходах снежных лавин или падении сосулек возле тех домов, где существует такая вероятность, обеспечив безопасность жителей.