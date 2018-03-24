Пермь: новости дня
13:35 | 26.03.2018
В Перми стартовала подготовка к шествию «Бессмертного полка»
Акция «Бессмертный полк» пройдет в столице Прикамья в шестой раз. Штаб полка уже ведет работу по информированию людей. По телефонам горячей линии можно узнать все подробности об участии.
Координатор «Бессмертного полка» Анна Отмахова напоминает, что до Дня Победы осталось совсем немного времени, и участников просят заранее подготовиться к шествию. «Бессмертный полк» - история личной и семейной памяти, которая объединяет людей, здесь важен каждый человек. «Мы просим всех, кто собирается присоединиться, соблюдать устав полка, - подчеркнула Анна Отмахова. - У нас нет главнокомандующих, в одном строю рядом идут солдаты и офицеры, рядовые и генералы. Они все герои вне зависимости от наград и званий. В этот день они просто победители, и это их общий праздник».
При этом никто не может заставить людей встать в полк и никто не может лишить их такой возможности, напоминают организаторы. Здесь нет места политической, корпоративной, религиозной и прочей символике, это личная память людей.
Чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк», нужно подготовить штендер с фотографией своего героя войны, в нижней части которого указать фамилию, имя, отчество, звание, фронт или часть, где он служил, или название завода, где работал. Штендер можно сделать как самостоятельно, так и в дружественных типографиях Перми, адреса которых указаны на сайте «Бессмертного полка» (moypolk.ru/perm/news/gde-i-kak-izgotovit-portrety-k-9-maya-0). Предварительная регистрация для участия не требуется. Нужно лишь прийти 9 мая к местам формирования колонны.
Телефоны штаба «Бессмертного полка» в Перми: 247-68-20, 202-82-04.
Хэштег события – #ДеньПобедыПермь.
© «Вечерние Ведомости»
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