Житель Прикамья осужден за разбойное нападение на ребенка

12:59 | 26.03.2018

Суд вынес приговор 27-летнему жителю Чайковского. Мужчина признан виновным в совершении разбоя с применением насилия, опасного для здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие и суд установили, что утром 24 ноября прошлого года в Чайковском на детской площадке злоумышленник напал на девятилетнюю девочку, повалил ее на землю и похитил сотовый телефон. Нападавший скрылся, но вскоре был задержан и отправлен под стражу.



Суд приговорил виновного к пяти годам в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.