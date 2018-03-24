На этой неделе в Перми сохранится зимняя погода

12:50 | 26.03.2018

Сейчас в столице Прикамья -2 градуса, пасмурно. Сегодня, 26 марта, днем будет до +2 °C, ночью до -4 °C, начнется снегопад.



Осадки будут продолжаться и завтра днем, температура не превысит -3 °C; ночью до -12 °C. В среду, 28 марта, в Перми ожидается умеренный снег, около -5 °C, ночью около -13 °C. В четверг будет ясно, днем около -5 °C, ночью до -15 °C. В пятницу столбик термометра покажет -2 °C. В выходные, по предварительным прогнозам, немного потеплеет.