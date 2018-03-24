В Перми вручат премию «Выбор прессы — 2017»

10:30 | 26.03.2018

В понедельник, 2 апреля, в помещении Оперного театра состоится Бал прессы. На нем будут вручены награды победителям премии «Выбор прессы — 2017». Она уже не первый год присуждается событиям, компаниям и людям, которые в прошедшем году удивили пермское медиасообщество.



Партнерами премии в этом году выступили инвестиционная компания «Финансовый дом», «ЛУКОЙЛ-Пермь», «Метафракс», НПО «Искра», «КОРТРОС-Пермь», «Росгосстрах» и клиника немецкой стоматологии «Гутен Таг».