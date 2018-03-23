В четверг в Перми выберут лучшее студенческое общежитие

17:32 | 25.03.2018

В четверг, 29 марта, в 18:00 во Дворце молодежи пройдет финал городского конкурса «Лучшее студенческое общежитие».



Конкурс начался еще в октябре прошлого года. Первым этапом стала творческая визитка, на втором этапе — с 19 февраля по 15 марта — экспертная комиссия осмотрела все 19 общежитий, заявившихся на конкурс. Экспертная комиссия также приняла участие в качестве зрителя в мероприятиях, организованных ребятами. Жители общежитий каждый год удивляют экспертов. В этом году жюри побывало на мероприятиях, посвященных 23 Февраля, Масленице, китайскому Новому году, а также на кулинарном поединке, выборах «мисс и мистера общежития» и творческих концертах.



Теперь члены жюри должны определить победителей в шести номинациях и назвать их на финальном мероприятии 29 марта.