В Перми началась весенняя профилактика дорог

17:31 | 25.03.2018

Старт работы пермского асфальтобетонного завода позволил приступить к профилактическому ремонту дорог литым асфальтом. Это поможет сохранить дорожное покрытие в межсезонье. Первые работы прошли в Индустриальном районе Перми.



23 марта профилактические работы на дорогах начал подрядчик ООО «ДСТ-Пермь». Ремонтная бригада трудилась на ул. Леонова, 9 Мая, Стахановской, Карпинского, Свиязева. Отремонтировано 102,32 кв. м. Экспресс-ремонт продлевает срок службы асфальтового покрытия и предотвращает повреждения, связанные с перепадами температур.



Специалисты МКУ «Благоустройство Индустриального района» контролируют качество работ, ежедневно мониторят состояние дорог. Планируется провести профилактические работы на площади более 2200 кв. м.



В Орджоникидзевском районе профилактику ведут с помощью холодной асфальтобетонной смеси. Эти мероприятия помогут сберечь нормативное состояние дорог во время перепадов температур, что характерно для начала весны. Подрядчик «БОР» восстановил дорожное покрытие на участке ул. Первомайской от Менжинского до Щербакова, кольцевой развязке на ул. Набережной, ул. Писарева, Карбышева.



В ближайшие дни ремонт придет и в другие районы Перми. Так, планируется профилактика на Коммунальном мосту, ул. Луначарского, Окулова, Клары Цеткин, Гусарова, КИМ, Лебедева и других.