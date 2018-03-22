Главы субъектов ПФО обсудили механизмы наращивания темпов строительства в округе

20:23 | 24.03.2018

В пятницу, 23 марта, в Нижнем Новгороде прошло заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО. На мероприятии обсуждались вопросы развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.



Во вступительном слове полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич отметил, что проведение совещаний такого рода способствует принятию важных решений для строительной индустрии, в частности, на уровне РФ. По словам Михаила Бабича, жилищное строительство – один из драйверов развития страны на ближайший экономический период. Поэтому сейчас важно создать программу действий для реализации решений президента. Базовая цифра по строительству жилья, которая предлагается в Послании президента Федеральному Собранию, – 120 млн кв. м. Сейчас в России в среднем сдается около 80 млн кв. м жилья в год. Также полпред добавил, что в Приволжском федеральном округе возводится порядка 20% от всей жилой недвижимости в стране.

Полпред отметил положительную динамику в вопросах строительства и ЖКХ в округе. В частности, рост ипотечного кредитования составил порядка 35%, а средняя ставка зафиксирована на уровне 10,6%.



При этом есть еще ряд вопросов, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне. К таким Михаил Бабич отнес, в частности, эффективность системы проведения аукционов по голландской системе (на понижение), критерии присвоения статуса «обманутого дольщика» и механизмы по расселению аварийного и ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2015 года.



Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, в свою очередь, отметил несколько важных новшеств строительного законодательства, которые вступят в силу с июля 2018 года. Так, по мнению главы федерального Минстроя, определение тарифов на подключение коммуникаций для строительных компаний нужно отдать в ведение региональных властей. «Нельзя сделать единый тариф для всей страны. Также регионы должны решать сами, какой тариф устанавливать: прямой или дифференцированный», - пояснил министр.



Кроме того, Михаил Мень отметил: в федеральном Минстрое есть понимание, что компании отличаются между собой и внутри региона. Есть компании, которые по 20 лет честно работают, а другие хоть и вошли на рынок, выполнив все требования закона, но власти за них поручиться не могут. Сейчас рассматривается возможность составления федеральных рейтингов строительных компаний. На их основе и можно было бы формировать тарифы на подключение строящихся объектов к сетям, подытожил министр.



Глава Прикамья Максим Решетников озвучил несколько предложений по строительному законодательству в части решения проблемы обманутых дольщиков и строительства социальных объектов для вновь возводимого жилья.



Губернатор Пермского края рассказал о фактах, имеющих место в регионе, когда после комплексной застройки территорий жители новых домов оказываются не обеспечены социальной инфраструктурой. В связи с этим он попросил рассмотреть возможность создания механизма, который позволил бы обязывать застройщиков возвести все необходимые социальные учреждения.



«Мы обсудили, как достичь объема ввода в эксплуатацию 120 миллионов квадратных метров жилья в стране в год, и связанные с этим вопросы. В первую очередь, это вопросы строительства социальных объектов, новый порядок регулирования долевого строительства, постепенный отказ от этого механизма и, конечно, обсуждали вопросы обманутых дольщиков, - пояснил Максим Решетников. – Пермский край представил свой опыт, региональный закон, согласно которому порядка 70-80% дольщиков смогут получить компенсацию достройки домов».



Из 5 объектов, застройщики которых находятся в стадии банкротства, по 4 принято решение идти этим путем. Создаются ЖСК, идет процедура передачи объектов либо они уже переданы, разрабатывается проектная документация по достройке объектов.