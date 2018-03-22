Игорь Цветков оставляет пост главного федерального инспектора по Пермскому краю

18:07 | 23.03.2018

Уважаемые коллеги, друзья, жители Пермского края!



Перехожу на другую работу, так сложилось. За два года совместной работы мы вместе сделали много хороших дел, но много предстояло еще сделать.



Не буду долго рассказывать о том, что для меня значил Пермский край, но это то, чем мы с вами можем гордиться!



Да, мы разные. Спорили, не соглашались, огорчались, но и радовались, праздновали наши совместные победы и достижения!



Радовались и за себя, и за коллег, и за Пермский край в целом. Радовались вместе.



Лучшее, что есть в Пермском крае, — это вы, вы все!



Горжусь тем, что мне посчастливилось работать вместе с вами, в коллективе с большой буквы Людей и Профессионалов!



Люди, которые живут и работают в Пермском крае, навсегда запомнятся своей искренностью, терпением, трудолюбием, преданностью выбранному призванию и своей малой родине.



Друзья, желаю региону процветания и реализации всех самых смелых и перспективных проектов. Уверен, что с вами Пермский край будет лучшим субъектом в нашем государстве.



С уважением, Игорь Цветков