Более 100 муниципалитетов Прикамья выразили желание благоустроить свои территории

18:03 | 23.03.2018

В Прикамье завершается прием заявок от муниципалитетов на реализацию проектов по благоустройству. В Региональную службу по тарифам (РСТ), которая выступает куратором приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Прикамья, уже подано порядка 100 заявок от муниципальных образований.



Всего о своем желании поучаствовать в программе РСТ известили 106 территорий. В прошлом году в заявочной кампании участвовали 47 муниципальных образований. В этом изначально заявлялись 99 муниципалитетов, но впоследствии эта цифра выросла до 106.



По словам и. о. заместителя председателя правительства Пермского края — руководителя Региональной службы по тарифам Антона Удальева, рост числа заявок — свидетельство значимости федеральной программы для жителей региона: «В 2017 году мы убедились, что люди крайне заинтересованы в качественном благоустройстве своих городов и поселков. Возросшее почти в два с половиной раза число заявок подтверждает важность и своевременность этой программы. Главное, что все планы по благоустройству не просто согласованы с жителями, они ими и инициированы».



До конца марта в муниципалитетах должно пройти общественное обсуждение муниципальных программ. Именно жители должны решить, что и когда должно быть облагорожено в их территории, а также высказать свое мнение по поводу представленных дизайн-проектов общественных пространств.



Итогом заявочной кампании станет утверждение отдельного постановления правительства Пермского края, где будет отражен размер субсидий для всех заявившихся. В первой половине апреля РСТ приступит к заключению соглашений с территориями.



Распределение субсидии осуществляется исходя из численности населения, проживающего в муниципальных районах и городских округах, и уровня их расчетной бюджетной обеспеченности.



Напомним, 6 февраля 2018 года между правительством Пермского края и Минстроем России подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации президентской программы «Формирование комфортной городской среды», а также по проекту «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)». В рамках этих соглашений федеральный бюджет выделяет Пермскому краю 448 млн рублей на реализацию программ в 2018 году. Еще 333 млн рублей будет выделено из регионального бюджета. Итого более 781 млн рублей. В 2017 году в рамках программы было благоустроено 605 объектов: пять парков, 80 общественных пространств и 520 дворов. На эти цели было потрачено 790 млн рублей из краевого и федерального бюджетов.