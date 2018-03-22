В Перми выдано разрешение на ввод в эксплуатацию жилой части долгостроя по Мира, 5а

17:23 | 23.03.2018

Строительство дома началось десять лет назад, застройщик неоднократно переносил сроки ввода.



Сейчас ввод дома в эксплуатацию стал возможным благодаря действиям департамента градостроительства и архитектуры. Городские власти предложили застройщику внести изменения в разрешение на строительство, в соответствии с которыми дом будет вводиться в эксплуатацию в два этапа: в первую очередь – жилые и подвальные помещения, на втором этапе – нежилые.



В ближайшее время стартует работа по постановке на кадастровый учет и последующей передаче квартир участникам долевого строительства, затем долгострой будет заселен.