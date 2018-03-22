В Перми наградили победителей акции теплоэнергетиков «В Новый год – без долгов!»

15:18 | 23.03.2018

Участники общегородской акции получили ценные призы за добросовестную оплату услуг теплоснабжения напрямую поставщику энергоресурса.



В краевой столице состоялась торжественная церемония победителей традиционной поощрительной акции «В Новый год – без долгов!». Мероприятие прошло для добросовестных клиентов пермских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс». Вручение призов самым дисциплинированным пользователям услуг отопления и горячего водоснабжения состоялось в администрации Перми.



Принять участие могли жители Перми, оплатившие до 31 декабря 2017 года услуги отопления и горячего водоснабжения. По условиям акции, клиенты должны были погасить задолженность за теплоресурсы и оплатить декабрьскую квитанцию. Также в число претендентов на подарки от энергетиков вошли самые добросовестные плательщики, сделавшие авансовые платежи в декабре. Обязательное условие участия – оплата услуг отопления и горячего водоснабжения напрямую ресурсоснабжающей организации.



Только в Перми приятной возможностью получить поощрение за выполнение своих обязательств по оплате теплоресурсов воспользовались более 148 тыс. клиентов ресурсоснабжающих организаций Пермский филиал «Т Плюс», ООО «ПСК» и Пермское МУП «Городское тепловое и коммунальное хозяйство», оплачивающих услуги отопления и ГВС по квитанциям ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт». Методом случайной выборки были определены 59 получателей наград, которым вручены призы – сертификаты на покупку продуктовых товаров. Важно отметить, что 8 пермяков награждены за наибольшие авансы платежей за тепло, сделанные в период акции.



Важную роль прямых платежей за коммунальные услуги подчеркнул руководитель департамента ЖКХ администрации Перми Александр Бородин: «Сегодня жители более половины домов Перми вносят платежи, в том числе за отопление и горячую воду, напрямую поставщикам ресурсов, минуя УК-посредников. Такая прозрачная система позволяет эффективно направлять средства на развитие энергокомплекса Перми для создания комфортных условий жизни горожан».



Директор ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» Станислав Баскаков отметил, что за высоким качеством коммунальных услуг стоит труд энергетиков: «И городские власти, и поставщики ресурсов заинтересованы в том, чтобы батареи нормально нагревали квартиры, а из кранов текла по-настоящему горячая вода. Сегодня общими усилиями в Перми создана единая система теплоснабжения, и участие клиентов МУП «ГКТХ» в акции в очередной раз доказывает эффективность такого подхода».



С горячей благодарностью в адрес клиентов обратился директор Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков: «Экономический эффект от акции «В Новый год – без долгов!» в 2017 году составил порядка 250 млн рублей. Благодаря добросовестности наших клиентов эти средства будут реинвестированы в обновление тепловых сетей и подготовку объектов генерации. Спасибо всем участникам, и до встречи в следующем году!»