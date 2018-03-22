В Перми стартовала «Ярмарка недвижимости — 2018»

14:55 | 23.03.2018

В церемонии открытия выставки «Ярмарка недвижимости — 2018» принял участие первый заместитель главы администрации города Виктор Агеев.



На площадке выставочного центра «Пермская ярмарка» можно познакомиться с предложениями ведущих девелоперов и ипотечными программами крупных банков. Специалисты ведут бесплатные консультации по процедурам покупки и оформления в собственность квартир и домов. На площади 4,5 тыс. кв. м экспозиция 17-й межрегиональной выставки жилой, загородной и коммерческой недвижимости, ипотечного кредитования и страхования объединяет 60 участников. Вниманию посетителей представлены проекты АО «ПЗСП», ПАО «Трест №14», компаний «Сатурн-Р», «Талан» и других.



— Мероприятие собирает все более и более представительный состав участников, в том числе из других регионов, — подчеркнул Виктор Агеев. — Мы надеемся, что не только в части ассортимента представленного здесь жилья, но и в части качества, потребительских характеристик, необходимой инфраструктуры и обустройства городского пространства выставка продемонстрирует те высоты, которых удалось добиться строительному и девелоперскому бизнесу города.



Пермяки могут посетить выставку до 25 марта.