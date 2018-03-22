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Пермь: новости дня


13:24 | 23.03.2018

Краевые парламентарии поддержали создание Краснокамского и Чайковского городских округов

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты в двух чтениях поддержали законопроекты о преобразовании Краснокамского и Чайковского городских поселений в городские округа. Переходный период преобразования продлится до 1 января 2019 года.

Преобразования направлены на повышение эффективности системы местного самоуправления, снижение расходов бюджета на управленческий аппарат, обеспечение местных органов управления квалифицированными кадрами для успешного решения проблем территорий.

Председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Александр Бойченко отметил пользу муниципальных преобразований для жителей: «Важно, что от этого выиграют люди. Практика объединения в городские округа показала, что на местах начинают быстрее решаться вопросы благоустройства, возведения социальных учреждений, строительства инженерной инфраструктуры. Ликвидируются дублирующие функции муниципальных администраций, люди понимают, «куда надо идти и с кого спросить». Централизованная кадровая и бюджетная политика обеспечивает рациональное использование ресурсов, а формирование единого бюджета позволяет равномерно распределять бюджетные средства по мере потребности в той или иной территории».

По словам председателя Законодательного собрания Прикамья Валерия Сухих, «главный фактор преобразования — сохранение в этих территориях социальной стабильности, обеспечение всех обязательств, взятых на себя органами власти». Напомним, также в январе депутаты краевого парламента приняли законы о преобразовании в городские округа Гремячинского и Кизеловского городских поселений.

Процессы создания городских округов по инициативе муниципалитетов в настоящее время проходят в Кизеловском, Гремячинском, Краснокамском, Чайковском, Соликамском и других районах Пермского края.

© «Вечерние Ведомости»

 


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