В Пермском крае подходит к концу строительство еще одной школы

12:48 | 23.03.2018

В селе Березовка подходит к концу строительство нового корпуса начальной школы-детского сада на 300 мест (Березовской школы № 1). Новый корпус учебного заведения будет двухэтажным и рассчитан на 200 школьных мест и 100 мест для дошкольников. Сдать объект планируется осенью текущего года. На период строительства обучение детей организовано во второй школе села Березовка.



В настоящее время на объекте завершается устройство кровли здания, монтаж входных групп, кровельные работы, заливка полов, ведется монтаж внутренних систем теплоснабжения и водоотведения.



«Губернатором края поставлена ключевая задача в сфере образования – это создание современных и безопасных условий для обучения детей. Поэтому основной упор делается на строительство новых и оптимально оборудованных школ и детских садов. Все-таки это основа качественного образования в регионе», — прокомментировала строительство нового корпуса школы министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.



Учреждение строится по проекту, признанному экономически эффективным и внесенному в реестр типовых проектов Минстроя России. Общая площадь здания составит порядка 7,8 тыс. кв. м. Как отмечают в министерстве образования Пермского края, в новом корпусе согласно проекту предусмотрены учебные кабинеты, спортзал с раздевалками, тренерской и снарядной, библиотека, бассейн и пищеблок с обеденным залом.



Напомним, бюджетом Пермского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов предполагается строительство 27 новых школ. В частности, в этом месяце была открыта новая школа в поселке Фролы. Она готова принять 1200 учеников. Также началось строительство нового корпуса средней школы в с. Кочево. Она сможет принять еще 400 учеников.