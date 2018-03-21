С понедельника в Перми будут дольше работать трамваи №3 и №13

12:39 | 23.03.2018

С 26 марта МУП «Пермгорэлектротранс» изменит расписание работы трамваев №3 и №13, следующих от «ОАО «Красный Октябрь» до станции «Пермь II». Корректировки призваны продлить время работы маршрутов и повысить качество обслуживания пассажиров.



Как сообщили в муниципальном предприятии, последние рейсы трамвая №13 будут начинаться со станции «Пермь II» в 23.40, с остановки «ОАО «Красный Октябрь» в 23.20. Отправления трамвая №3 со станции «Пермь II» переносятся на 23.59, с «Красного Октября» – на 23.40. Раньше эти трамваи заканчивали работу до 20.00.



Таким образом, расписание трамвая №3 будет одинаковым в будни и в выходные. Напомним, трамвай №13 работает только в будни.



Подробное расписание будет доступно на сайте МКУ «Гортранс» map.gortransperm.ru.