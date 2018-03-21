В выходные в Перми потеплеет

12:28 | 23.03.2018

Сейчас в столице Прикамья -8 градусов, солнечно. Сегодня, 23 марта, днем в Перми ожидается около -3 °C, ночью — до -13 °C.



Завтра днем будет около нуля, снег; ночью столбик термометра опустится до -7 °C. В воскресенье, 25 марта, будет около -2 °C, переменная облачность. С понедельника, по предварительным прогнозам, дневная температура будет выше нуля.