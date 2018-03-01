Пермь: новости дня
18:25 | 22.03.2018
В Перми состоялось заседание краевого парламента
В рамках заседания начальник регионального МВД генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев выступил перед депутатами краевого парламента с информацией о работе органов внутренних дел за 2017 год. «Наша традиционная встреча направлена на обеспечение открытости и публичности органов внутренних дел и расширение возможности взаимодействия в вопросах безопасности жителей Пермского края», — обратился к присутствующим Виктор Васильевич. «В 2017 году на территории края зарегистрировано около 44 тысяч преступлений. Еще 5 лет назад их регистрировалось на 20 тысяч больше. По таким видам противоправных деяний, как убийства, факты умышленного причинения вреда здоровью, разбойные нападения, грабежи, кражи, в том числе автотранспортных средств, криминальная активность снизилась от полутора до четырех раз», — отметил Виктор Кошелев.
Сразу в двух чтениях были приняты два законопроекта о преобразовании Краснокамского и Чайковского городских поселений в городские округа. Преобразование проходит в рамках объединительного процесса городского поселения и муниципального района. Предполагается, что процесс объединения будет проходить в два этапа. На первом этапе городские поселения преобразуются в городские округа, на втором будет происходить объединение поселений муниципального района с городским округом. По словам спикера Законодательного собрания Валерия Сухих, «главный фактор преобразования — сохранение в этих территориях социальной стабильности, обеспечение всех обязательств, взятых на себя органами власти».
Краевой омбудсмен Павел Миков представил депутатам краевого парламента ежегодный доклад «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 2017 году». В докладе Павел Миков, кроме анализа обращений к уполномоченному по правам человека за прошедший 2017 год, представил проблемы, требующие внимания и решения в 2018 году.
Сегодня же в рамках «правительственного часа» прошло обсуждение о приобщении жителей Пермского края к регулярным занятиям физкультурой и спортом. Министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Олег Глызин представил краевым парламентариям информацию о ходе реализации государственной программы «Спортивное Прикамье».
Депутаты в первом чтении поддержали законодательную инициативу губернатора в части размещения информации о предоставляемых населению мерах социальной поддержки в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Как рассказала член комитета по социальной политике, руководитель фракции «Справедливой России» Дарья Эйсфельд, с 1 июня у жителей Прикамья появится возможность узнать обо всех полагающихся им мерах социальной поддержки в одном месте. «Часто жители не получают социальной поддержки не потому, что она им не положена, а потому, что они просто не знают, какую поддержку от государства они могут получить. Зайдя на специальный сайт, каждый человек об этом сможет узнать», — говорит Дарья Эйсфельд.
Сегодня депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли во втором, окончательном чтении ключевой для региона документ — закон «Об инвестиционной политике Пермского края». По мнению председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, «принятый закон будет способствовать формированию необходимых условий для создания в крае благоприятного инвестиционного климата, позволит повысить инвестиционную активность в Пермском крае, направленную на формирование новых источников налоговых платежей и образование новых рабочих мест. Инвесторы должны приходить в регион не на год и не на два. И для обеспечения такой стабильности нужна соответствующая законодательная база, чтобы в крае были сформированы необходимые условия для благоприятного инвестиционного климата. Тогда инвесторы смогут уверенно и эффективно работать в Пермском крае».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:00 | 22.03.2018
В УрФУ открыли аудиторию имени известного япониста Бориса Караева
20:11 | 22.03.2018
Евгений Куйвашев дал оценку нашумевшему законопроекту
20:02 | 22.03.2018
Комплекс 36-го военного городка передадут Нижнему Тагилу
18:30 | 22.03.2018
В Екатеринбурге железнодорожники и бизнесмены обсудили вопросы организации медосмотров работников
18:25 | 22.03.2018
В Перми состоялось заседание краевого парламента
18:25 | 22.03.2018
Сотрудники свердловской полиции поймали двух лжериелторов, обманывавших квартиросъемщиков
17:46 | 22.03.2018
Устранена коммунальная авария в Верхней Салде
17:28 | 22.03.2018
Официально. Фонд капремонта не имеет отношения к угрозам в адрес собственников в доме на Монастырской, 53а, в Перми
17:12 | 22.03.2018
В ДТП на трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда пострадали два человека, в том числе ребенок
17:00 | 22.03.2018
В Прикамье стартовал проект «Уникальный документ»
16:57 | 22.03.2018
Свердловский облсуд дал 24 года строгого режима уральцу, убившему трех пенсионеров
16:50 | 22.03.2018
В Кургане победителем рейтингового голосования за проекты благоустройства стал парк Победы
16:41 | 22.03.2018
Красой ЕВРАЗа на Урале стала машинист конвейера аглоцеха ЕВРАЗ КГОКа Юлия Останкова
16:38 | 22.03.2018
В дома почти 1000 жителей Куединского района пришел газ
15:59 | 22.03.2018
Названы победители конкурса концепций ЭКСПО-парка в Екатеринбурге
15:57 | 22.03.2018
Анна Кузнецова посетила шадринскую школу № 15: итоги всей ситуации пока подводить рано
15:27 | 22.03.2018
В ЗакСО рассмотрят предложение Куйвашева об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга
14:57 | 22.03.2018
1 апреля в Екатеринбурге стартует запись детей в лагеря
14:34 | 22.03.2018
Рост налогов в России неизбежен
14:28 | 22.03.2018
В Свердловской области стало больше миллионеров
14:06 | 22.03.2018
В Верхней Салде ликвидируют коммунальную аварию
13:50 | 22.03.2018
Свердловские справедливороссы прокомментировали решение своего коллеги сложить полномочия депутата
13:44 | 22.03.2018
В Кольцово у пассажирки изъяли 65 кг эфирных масел
13:28 | 22.03.2018
Свердловчанин заплатит 4,5 млн рублей за незаконную рубку деревьев
13:28 | 22.03.2018
В субботу в Перми отметят Навруз
13:08 | 22.03.2018
Анна Кузнецова прибыла с рабочим визитом в Курганскую область
12:58 | 22.03.2018
В свердловской полиции прокомментировали скандал вокруг «резиновой» квартиры на Эльмаше
12:41 | 22.03.2018
Молодежная команда «Пармы» обеспечила себе место в плей-офф Единой молодежной Лиги ВТБ
12:26 | 22.03.2018
28 марта в Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада Победы
12:26 | 22.03.2018
В Кургане подорожали свежие овощи, молочка и некоторые лекарства
12:25 | 22.03.2018
Пермский театр оперы и балета начал давать концерты в городах Кизеловского угольного бассейна
11:45 | 22.03.2018
Ветер и мокрый снег. Госавтоинспекция Зауралья предупреждает водителей об изменении погоды
11:44 | 22.03.2018
Жителя Алапаевска, стрелявшего в прохожих из пневматического пистолета, отправили в колонию
11:27 | 22.03.2018
В 2018 году столица Урала станет местом проведения заседания Священного синода РПЦ
11:02 | 22.03.2018
Максим Фадеев о стрельбе в Шадринске: «Культ вседозволенности и тупых киношных стереотипов полностью разрушает и без того неокрепшие умы»
11:02 | 22.03.2018
В Екатеринбурге пройдет туристическая выставка UralTravelMarket
10:46 | 22.03.2018
Швейцарские бизнесмены заинтересовались научно-техническими разработками Пермского края
10:44 | 22.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 21 марта 2018 года
10:41 | 22.03.2018
Сегодня в Шадринск прибудет детский омбудсмен Анна Кузнецова
10:40 | 22.03.2018
Больше года будет перекрыт участок улицы Калинина в Екатеринбурге
10:33 | 22.03.2018
В Карпинске у водонапорной башни образовался огромный ледяной сталагмит