В Перми состоялось заседание краевого парламента

18:25 | 22.03.2018

Сегодня, 22 марта, в Законодательном собрании Пермского края прошло очередное пленарное заседание. В его повестку было включено более 30 вопросов.



В рамках заседания начальник регионального МВД генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев выступил перед депутатами краевого парламента с информацией о работе органов внутренних дел за 2017 год. «Наша традиционная встреча направлена на обеспечение открытости и публичности органов внутренних дел и расширение возможности взаимодействия в вопросах безопасности жителей Пермского края», — обратился к присутствующим Виктор Васильевич. «В 2017 году на территории края зарегистрировано около 44 тысяч преступлений. Еще 5 лет назад их регистрировалось на 20 тысяч больше. По таким видам противоправных деяний, как убийства, факты умышленного причинения вреда здоровью, разбойные нападения, грабежи, кражи, в том числе автотранспортных средств, криминальная активность снизилась от полутора до четырех раз», — отметил Виктор Кошелев.



Сразу в двух чтениях были приняты два законопроекта о преобразовании Краснокамского и Чайковского городских поселений в городские округа. Преобразование проходит в рамках объединительного процесса городского поселения и муниципального района. Предполагается, что процесс объединения будет проходить в два этапа. На первом этапе городские поселения преобразуются в городские округа, на втором будет происходить объединение поселений муниципального района с городским округом. По словам спикера Законодательного собрания Валерия Сухих, «главный фактор преобразования — сохранение в этих территориях социальной стабильности, обеспечение всех обязательств, взятых на себя органами власти».



Краевой омбудсмен Павел Миков представил депутатам краевого парламента ежегодный доклад «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 2017 году». В докладе Павел Миков, кроме анализа обращений к уполномоченному по правам человека за прошедший 2017 год, представил проблемы, требующие внимания и решения в 2018 году.



Сегодня же в рамках «правительственного часа» прошло обсуждение о приобщении жителей Пермского края к регулярным занятиям физкультурой и спортом. Министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Олег Глызин представил краевым парламентариям информацию о ходе реализации государственной программы «Спортивное Прикамье».



Депутаты в первом чтении поддержали законодательную инициативу губернатора в части размещения информации о предоставляемых населению мерах социальной поддержки в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Как рассказала член комитета по социальной политике, руководитель фракции «Справедливой России» Дарья Эйсфельд, с 1 июня у жителей Прикамья появится возможность узнать обо всех полагающихся им мерах социальной поддержки в одном месте. «Часто жители не получают социальной поддержки не потому, что она им не положена, а потому, что они просто не знают, какую поддержку от государства они могут получить. Зайдя на специальный сайт, каждый человек об этом сможет узнать», — говорит Дарья Эйсфельд.



Сегодня депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли во втором, окончательном чтении ключевой для региона документ — закон «Об инвестиционной политике Пермского края». По мнению председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, «принятый закон будет способствовать формированию необходимых условий для создания в крае благоприятного инвестиционного климата, позволит повысить инвестиционную активность в Пермском крае, направленную на формирование новых источников налоговых платежей и образование новых рабочих мест. Инвесторы должны приходить в регион не на год и не на два. И для обеспечения такой стабильности нужна соответствующая законодательная база, чтобы в крае были сформированы необходимые условия для благоприятного инвестиционного климата. Тогда инвесторы смогут уверенно и эффективно работать в Пермском крае».