Неплательщикам алиментов в Прикамье приходится расставаться с недвижимостью

17:57 | 22.03.2018

С долгами по алиментам прикамцы расплачиваются квартирами и полученным наследством, рассказывают в УФССП по Пермскому краю.



В отделе судебных приставов по Краснокамску на исполнении находится производство о взыскании с местного жителя денег на содержание троих несовершеннолетних детей. Долгое время отец уклонялся от исполнения родительских обязанностей, избегал встреч с судебными приставами, скрывал свои доходы. Сумма его задолженности в результате составила более 1 млн 200 тыс. рублей.



В процессе работы по исполнительному производству было установлено, что должник на праве собственности владеет однокомнатной квартирой в многоэтажном доме. Действуя в интересах детей, судебный пристав арестовал недвижимость, предварительно оценив ее в 990 тыс. рублей. После оценки специалиста квартиру передадут на реализацию, а вырученные от продажи деньги перечислят взыскательнице в счет погашения долга по алиментам.



А жителю Перми пришлось отдать неожиданно полученное наследство уже взрослому сыну, о котором отец не заботился много лет.



В отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району на исполнении находится производство о взыскании с мужчины долга по алиментам на содержание ребенка, уже достигшего совершеннолетия. Должник ведет асоциальный образ жизни, не работает, у него нет имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.



В рамках исполнительного производства судебный пристав получил информацию, что алиментщик получает деньги в наследство. Гражданину было выставлено требование о передаче полученных денег взыскателю в счет погашения задолженности. Поначалу должник категорически отказывался отдавать неожиданно свалившуюся на него сумму, но судебному приставу удалось убедить его в необходимости исполнения судебного решения. Полученное наследство в размере 100 тыс. рублей было передано взыскателю.