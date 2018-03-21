Официально. Фонд капремонта не имеет отношения к угрозам в адрес собственников в доме на Монастырской, 53а в Перми

17:28 | 22.03.2018

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирном доме по улице Монастырской, 53а проводится ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения.



В подъездах этого дома были развешены объявления, в которых от лица Фонда капремонта собственникам угрожают: неуплата взносов расценивается как отказ от участия в программе. Данные квартиры не будут включены в работы по замене электрических сетей. В конце текста – официальный номер Фонда, куда жителям якобы можно обратиться за разъяснениями.



Фонд капитального ремонта официально информирует жителей: Фонд не имеет никакого отношения к размещению подобных объявлений, дискредитирующих его работу. Фонд является исполнителем региональной программы капитального ремонта и действует на основании Жилищного кодекса РФ, Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края». В настоящее время действующим законодательством не предусмотрен отказ от выполнения работ по капитальному ремонту в связи с неоплатой собственниками взносов.



В отношении собственников помещений, имеющих задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт, Фонд проводит взыскания в судебном порядке.



По всем вопросам капитального ремонта собственники помещений могут обратиться в Фонд не только по телефону. Это можно сделать любым доступным способом:



- с заявлением (обращением) лично,

- по почте по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 66, корпус 1,

- по электронной почте info@fond59.ru,

- посредством направления обращения через официальный сайт Фонда в сети Интернет: www.fond59.ru,

- через бесплатную горячую линию Фонда по телефону 8 800 700 6372,

- через многофункциональные центры.