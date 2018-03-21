В Прикамье стартовал проект «Уникальный документ»

17:00 | 22.03.2018

Сегодня, 22 марта, в зале пленарных заседаний Законодательного собрания открылся новый проект «Уникальный документ». В текущем году исполняется 100 лет архивной службе России. В связи с этим юбилеем несколько архивов Пермского края представят редкие и уникальные документы, архивные фотографии и материалы разных эпох по истории и культуре Пермского края.



Председатель Законодательного собрания Валерий Сухих, открывая проект, подчеркнул: «Мы решили обратиться именно к этой теме прежде всего потому, что история Пермского края создается в том числе и в стенах регионального парламента. Те законопроекты и правовые акты, которые мы с вами принимаем на пленарных заседаниях, задают вектор развития региона. Впереди у нас — знаковая дата. В следующем году Законодательному собранию исполняется 25 лет. И первые законы, принятые тогда нашими коллегами, уже являются историческими свидетельствами эпохи становления парламентаризма в России».



Первая выставка в рамках проекта «Уникальный документ» посвящена Пермскому театру оперы и балета. Директор театра Андрей Борисов приветствовал депутатов Законодательного собрания, отметив, что, поскольку 27 марта отмечается Всемирный день театра, первая выставка — театральная.



Все материалы представлены Пермским государственным архивом Пермского края. Директор архива Игорь Киреев поблагодарил депутатский корпус за поддержку и доработку закона «Об архивном деле в Пермском крае», который сегодня был принят во втором чтении.