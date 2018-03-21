В дома почти 1000 жителей Куединского района пришел газ

16:38 | 22.03.2018

Газификация Пермского края продолжается. На днях состоялся пуск газа сразу в двух деревнях Куединского района: был введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод «с. Большие Кусты — д. Кашка — с. Ошья». В селе Ошья и деревне Кашка будут газифицированы 224 домовладения, где проживает более 900 человек. К этим домам до фасадов подведены газопроводы-вводы для подключения. В Ошье также готовится к пуску котельная, которая будет отапливать школу.



Этот межпоселковый газопровод протяженностью почти 16 км был построен в рамках программы газификации. Инвестором строительства распределительных сетей (тех, что проходят внутри деревни) в Ошье длиной 12,1 км выступило АО «Газпром газораспределение Пермь». Строительство распределительных сетей в д. Кашка выполнено за счет средств Куединского муниципального района. 105 домов в обеих территориях уже готовы к пуску газа.



Как отметил и. о. заместителя председателя правительства Пермского края — руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальев, в прошлом году изменились подходы к газификации: «Во главу угла мы поставили интересы жителей. Стоило поменять подходы, и программа заработала. Люди получают газ, качество жизни в сельских поселениях повышается, газифицируются школы, детские сады, ФАПы. Значит, средства бюджета расходуются с максимальной эффективностью».



Действительно, с начала 2018 года газ получили свыше пяти тысяч человек в семи муниципалитетах края. Было введено в эксплуатацию два межпоселковых газопровода в Верещагинском и Кишертском районах, а также газифицированы отдельные поселения в Частинском районе. Всего в этом году планируется построить 37 км межпоселковых и 175 км распределительных газопроводов. Объем инвестиций на все мероприятия газификации в 2018 году составит 1,079 млрд рублей.



Напомним, в 2017 году на газификацию Пермского края был направлен 921 млн рублей. Построено 50 км межпоселковых и 93 км распределительных сетей. Было принято решение доводить газопроводы до фасада дома, а не до границы участка. Также в прошлом году были разработаны механизмы предоставления компенсаций для отдельных категорий граждан и организована практика регулярных выездов специалистов «Газпрома» в территории для сбора заявок на подключение от жителей.



Помимо этого, правительство Пермского края утвердило Первый этап программы газификации (до 2019 года), в рамках которого предполагается газифицировать 8000 домовладений, где проживает 24 тысячи человек.



Сейчас на основании заявок от муниципалитетов идет процесс формирования Второго этапа программы газификации, куда войдут новые территории. Основополагающим фактором при выборе того или иного поселения станет количество человек, которые в результате получат газ.