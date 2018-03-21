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Пермь: новости дня


13:28 | 22.03.2018

В субботу в Перми отметят «Навруз»

24 марта в 12.00 в пермском Дворце молодежи состоится IV объединенный городской праздник весны «Навруз».

«Навруз» в переводе с фарси означает «новый день». Этот праздник, который историки считают древнейшим на Земле, символизирует начало долгожданной весны и пробуждение природы.

В столице Прикамья «Навруз» официально отметят в четвертый раз. В празднике примут участие представители почти всех национальных сообществ Перми – татары, башкиры, узбеки, таджики, азербайджанцы, киргизы.

В субботу всех гостей «Навруза» ждет большое праздничное представление, состоящее из лучших концертных номеров от национально-культурных объединений. Все желающие смогут попробовать праздничные блюда и угощения «Навруза». Гостей ждет не только праздничный концерт, но и фестиваль плова, детская игровая программа, викторина, посвященная празднику весны, сюрпризы от участников мероприятия.

© «Вечерние Ведомости»

 


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