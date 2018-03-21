Молодежная команда «Пармы» обеспечила себе место в плей-офф Единой молодежной Лиги ВТБ

12:41 | 22.03.2018

За тур до конца регулярного чемпионата молодежная команда баскетбольного клуба «Парма» гарантировала себе выход в плей-офф Единой молодежной Лиги ВТБ, сообщают в клубе.



В прошлом туре молодежного чемпионата пермяки приняли в гостях молодежный состав БК «Самара». В первом матче самарцы одержали победу со счетом 95:80. Самым результативным в составе «Пармы» стал Егор Головченко, на счету которого 16 очков; 12 и 14 очков соответственно набрали Вадим Бондаренко и Сергей Широков.



Во второй игре, вернувшись из распоряжения основной команды, к составу пермской молодежки присоединился Александр Платунов. «Парма» завоевала трудную победу со счетом 81:73, что обеспечило пермякам попадание в заветную «восьмерку».



Сегодня, 22 марта, молодежка «Пармы» проведет последний матч в рамках регулярного чемпионата: пермяки примут гостей из Саратова.



— Для нас это огромный опыт и большая ответственность — играть в плей-офф Единой молодежной Лиги ВТБ, — подчеркнул форвард молодежной команды «Пармы» Егор Головченко. — Задачу-минимум на сезон выполнили. Осталось обыграть саратовский «Автодор» перед плей-офф и бороться за медали.