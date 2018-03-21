Пермский театр оперы и балета начал давать концерты в городах Кизеловского угольного бассейна

12:25 | 22.03.2018

В минувшие выходные солисты Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского дали первые концерты в рамках заключенного соглашения между театром и ПАО «Метафракс».



В Губахе и Гремячинске солисты оперного театра выступили с концертной программой «Весна идет!» на музыку Исаака Дунаевского.



«Настоящий весенний подарок городу, ценителям и поклонникам классического музыкального искусства. Музыка Исаака Дунаевского в исполнении солистов оперы никого не оставила равнодушным! Несмолкаемыми аплодисментами и криками «браво» слушатели приветствовали и не отпускали артистов по окончании концерта. Восторженные отклики слушателей не оставили сомнения — концерт прошел с успехом», — поделилась впечатлением от концерта директор МАУ ДО «Детская музыкальная школа им. Ю. Агафонова» (г. Губаха) Валерия Захарова.



Отметим, на 2018 год запланирован ряд программ и проектов, в том числе организация гастролей театра на территории Кизеловского угольного бассейна, концертов, творческих встреч, благотворительных и образовательных проектов.



Ранее глава Прикамья Максим Решетников отмечал, что культурная составляющая является неотъемлемой частью социально-экономического развития региона. «Одна из наших основных задач – сделать регион привлекательным для жизни. Важно, чтобы жители края получили не только развитую экономику, достойную работу, но и насыщенную культурную жизнь. Потому что для успешной самореализации людям необходимы новые впечатления, новая информация, новые эмоции», — подчеркивал Максим Решетников.



Соглашение между Пермским академическим театром оперы и балета им. П.И. Чайковского и ПАО «Метафракс» было подписано 13 марта. Под документом подписи поставили генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут и исполнительный директор Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского Андрей Борисов.



Театр и предприятие намерены объединить творческие и организационные усилия для достижения общих целей в сфере развития культурных институций и туристического потенциала территорий Губахинского городского округа, Кизеловского и Гремячинского муниципальных районов, приобщения жителей к ценностям российской и мировой музыкально-театральной культуры, активизации культурной жизни и развития комфортной городской среды.



«Художественный руководитель театра Теодор Курентзис ставит задачу продвигать наше искусство не только в России или Европе, но и уделять особое внимание территориям Пермского края. Соответствующие договоренности были достигнуты ранее на встрече Теодора Курентзиса с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, и мы эти договоренности выполняем. Нашим первым партнером в этом проекте выступило ПАО «Метафракс». После подписания соглашения мы проехались по площадкам, убедились, что есть техническая возможность организовать выступления и, главное, что люди нас ждут. Очень приятно, что наши намерения и желания совпадают», — добавил Андрей Борисов.



«Метафракс» вносит большой вклад в развитие Губахи, в том числе способствует развитию культуры в городе. Если жители нашего города на постоянной основе смогут видеть творческие постановки Театра оперы и балета, общаться в рамках проекта со всемирно известными музыкантами, вокалистами, хореографами, это станет большим шагом для развития культурного потенциала нашего города», — отметил Владимир Даут.



Напомним, в начале марта Пермский академический театр оперы и балета подписал соглашение о сотрудничестве с Пермским хореографическим училищем. Соглашение стало первым шагом к созданию образовательного кластера в сфере культуры и предусматривает реализацию совместных творческих проектов и проведение совместных образовательных мероприятий.