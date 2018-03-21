Пермь: новости дня
10:46 | 22.03.2018
Швейцарские бизнесмены заинтересовались научно-техническими разработками Пермского края
Глава Прикамья поприветствовал делегацию и отметил, что по итогам 2017 года товарооборот между регионом и Швейцарией вырос в 2 раза. «Важно, что Пермский край и Швейцарию связывают десятки компаний, которые поставляют оборудование, и сотни совместных научных исследований. Также для нас важно, что здесь с нами представитель туристической отрасли, он сможет оценить потенциал Пермского края с точки зрения туризма. Для нас это направление одно из приоритетных», — пояснил губернатор.
Посол Швейцарии в РФ Ив Росье по итогам встречи отметил высокий потенциал региона. «Мы сконцентрированы не только на товарообороте, но и на инвестициях. С этой точки зрения одна сторона может вложить ресурсы, человеческий капитал, а другая сторона будет вводить новые технологии. Торговые отношения — это хорошо, но двусторонние инвестиции намного лучше, поскольку приносят пользу обеим сторонам. За инвестициями приходят знания, рабочие места, новые технологии. Это то, что помогает развиваться и работать на будущее», — сообщил Ив Росье.
21 марта состоялся круглый стол о торгово-экономическом, инвестиционном и научном сотрудничестве Пермского края со Швейцарией. В нем приняли участие представители высших учебных заведений и предприятий Пермского края, краевые власти. Со стороны швейцарской делегации присутствовали представители посольства Швейцарии и швейцарских компаний.
Руководитель краевого минэкономразвития Максим Колесников презентовал швейцарской делегации торгово-экономический, инвестиционный, научный и туристический потенциал Пермского края и особо подчеркнул конкурентные преимущества Прикамья.
«Наряду с богатыми ресурсами мы предлагаем нашим партнерам качественный подход к сопровождению проектов. В конце прошлого года мы создали региональное Агентство инвестиционного развития, специализированную организацию по работе и сопровождению инвесторов. Важно, что, работая по принципу одного окна, агентство создает условия по преодолению бюрократических и административных барьеров», — заявил министр.
О перспективах сотрудничества со Швейцарией рассказали представители пермского бизнеса и ректоры пермских вузов. Так, проректор по науке и инновациям Пермского научного исследовательского политехнического университета Владимир Коротаев поделился итогами совместной научной деятельности.
«Совместно с коллегами мы реализуем несколько перспективных проектов, — рассказывает ученый. – Один из них связан с формированием центров компетенций по передовым производственным технологиям, это соединение машиностроения и цифровых систем. Разработки в этой отрасли позволят повысить производительность оборудования и качество выпускаемой продукции. Еще один проект связан с робототехникой и комплексом исследований потенциального взаимодействия роботов и человека».
Как отметил глава отдела экономики, финансов и науки господин Альберто Грофф, наибольший интерес для бизнес-миссии представляют проекты Пермского края, связанные с цифровой экономикой и технологиями, и фармакологические разработки. «Университеты, которые презентовали сегодня свои возможности, имеют большой потенциал. Особенно интересна фармакология, — говорит господин Грофф. — Представленные университеты обладают перспективами для сотрудничества».
Сегодня швейцарская делегация посетит производство ООО «ЕвроХим-УКК», Пермскую государственную художественную галерею, проведет рабочую встречу с ректором ПНИПУ Анатолием Ташкиновым. Кроме того, господин посол Ив Росье проведет публичную лекцию для студентов ПНИПУ, ПГНИУ, ПГМУ им. Е.А. Вагнера.
© «Вечерние Ведомости»
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