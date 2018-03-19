Завтра в пермской гимназии № 2 заработает современный медиацентр

15:43 | 21.03.2018

Торжественное открытие медиацентра гимназии № 2 состоится 22 марта в 14:00.



Медиацентр представляет собой современный интерактивный зал, объединяющий комплекс услуг читального зала, современные информационные технологии, доступ к электронным ресурсам, в том числе не имеющим бумажных аналогов. Посетители медиацентра смогут расширить круг изучаемых источников информации в приятной атмосфере делового общения.



Во время торжественного открытия медиацентра воспитанники гимназии познакомятся с современными крупнейшими библиотеками мира, с возможностями электронной Российской государственной библиотеки (Москва) и Пермской краевой универсальной библиотеки им. Горького, с которыми будут заключены соглашения о сотрудничестве.



Всех гостей познакомят с ресурсами интерактивного читального зала, а старшеклассники получат практические задания по поиску тематической информации в электронной среде краевой библиотеки.