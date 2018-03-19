Пермь: новости дня
15:43 | 21.03.2018
Завтра в пермской гимназии № 2 заработает современный медиацентр
Медиацентр представляет собой современный интерактивный зал, объединяющий комплекс услуг читального зала, современные информационные технологии, доступ к электронным ресурсам, в том числе не имеющим бумажных аналогов. Посетители медиацентра смогут расширить круг изучаемых источников информации в приятной атмосфере делового общения.
Во время торжественного открытия медиацентра воспитанники гимназии познакомятся с современными крупнейшими библиотеками мира, с возможностями электронной Российской государственной библиотеки (Москва) и Пермской краевой универсальной библиотеки им. Горького, с которыми будут заключены соглашения о сотрудничестве.
Всех гостей познакомят с ресурсами интерактивного читального зала, а старшеклассники получат практические задания по поиску тематической информации в электронной среде краевой библиотеки.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:20 | 21.03.2018
В Перми пройдет спортивный праздник «День ГТО»
17:57 | 21.03.2018
Депутат Госдумы предложил вернуть Екатеринбургу мэра-хозяйственника
16:51 | 21.03.2018
В Свердловской области стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ
16:27 | 21.03.2018
Евгений Куйвашев с помощью благотворительной акции в честь своего дня рождения собрал 5,1 млн руб. для больных детей
15:56 | 21.03.2018
Трех автомобилистов в Екатеринбурге арестовали на пять суток за тонировочную пленку
15:43 | 21.03.2018
Завтра в пермской гимназии № 2 заработает современный медиацентр
15:39 | 21.03.2018
ГИБДД запретила левые повороты на двух улицах Екатеринбурга
15:22 | 21.03.2018
В екатеринбургский зоопарк из Чехии прибыли две речные выдры
14:57 | 21.03.2018
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 презентовали в Греции и на Кипре
14:46 | 21.03.2018
Евгений Куйвашев вошел в пятерку самых цитируемых губернаторов-блогеров
14:28 | 21.03.2018
Восемь лет колонии получил тагильчанин за насилие в отношении представителей власти
14:05 | 21.03.2018
В Шадринске 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматики в школе
13:55 | 21.03.2018
Красноуфимский суд признал незаконным увольнение машиниста РЖД
13:39 | 21.03.2018
Прокуратура вскрыла крупную незаконную вырубку сосны в Кетовском районе
13:29 | 21.03.2018
В Екатеринбурге стартовал ежегодный конкурс лучших налогоплательщиков
12:40 | 21.03.2018
Пассажиропоток аэропорта Пермь демонстрирует уверенный рост
12:26 | 21.03.2018
В Перми изменилось расписание светомузыкальной инсталляции #ЦветСвет
12:13 | 21.03.2018
Жители Пермского края обеспечены торговыми площадями
12:03 | 21.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 20 марта 2018 года
11:36 | 21.03.2018
Евгений Куйвашев и Сергей Вахруков провели совместное антитеррористическое совещание
11:19 | 21.03.2018
Утром 24 марта в районе телебашни перекроют две улицы
10:38 | 21.03.2018
Стартовала регистрация на форум «УТРО», который в этом году пройдет в Курганской области
10:36 | 21.03.2018
В Екатеринбурге задержали мужчину и женщину с крупной партией наркотиков
10:18 | 21.03.2018
Коммунальная авария на улице Стахановской ликвидирована
10:00 | 21.03.2018
В Свердловской области пройдет фестиваль японской культуры
09:52 | 21.03.2018
«Екатеринбург Арена» обрела собственника
09:40 | 21.03.2018
На Урале объявился «главнокомандующий войсками СССР»
09:27 | 21.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 20 марта 2018 года
09:18 | 21.03.2018
В тагильской колонии появился салон красоты
21:34 | 20.03.2018
В районе Центрального стадиона в Екатеринбурге запретят парковку на нескольких улицах
20:36 | 20.03.2018
Житель Режа убил и сжег своего собутыльника
19:45 | 20.03.2018
Павел Дуров о решении Верховного суда по Telegram: угрозы заблокировать бесполезны
19:29 | 20.03.2018
Глава УГМК отказался отвечать на вопросы, связанные со сносом телебашни
18:15 | 20.03.2018
Шутнику, «заминировавшему» школу в Далматово, грозит до 5 лет тюрьмы
18:06 | 20.03.2018
Жители Среднеуральска проголосовали за благоустройство городского пляжа. У мэрии иное мнение
17:57 | 20.03.2018
Подведены итоги голосования по выборам президента России на территории Пермского края
17:49 | 20.03.2018
Вынесен приговор виновнику смертельного ДТП на Урале
17:40 | 20.03.2018
В городской думе рассматриваются изменения в Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми
17:12 | 20.03.2018
По проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перми» планируется проведение публичных слушаний
16:47 | 20.03.2018
Летом в Прикамье начнется строительство декораций для съемок фильма «Сердце Пармы»
16:41 | 20.03.2018
Бюджет Свердловской области 2018 года увеличен на 7,4 млрд рублей