В Перми изменилось расписание светомузыкальной инсталляции #ЦветСвет

12:26 | 21.03.2018

Представления светомузыкальной инсталляции #ЦветСвет будут начинаться в 21:00 из-за увеличения продолжительности светового дня.



Напомним, с 2 марта тема инсталляции — деревянная скульптура из собрания Пермской галереи, получившая мировую известность и признание. Посетители могут увидеть изображения ангелов и апостолов, Богоматери и Саваофа, святых Николая Можайского и Параскевы Пятницы из знаменитой коллекции.



С 23 марта по 1 апреля перформанс #ЦветСвет можно увидеть по пятницам, субботам и воскресеньям в 21:00, 21:45 и 22:30.