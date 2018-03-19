Подведены итоги голосования по выборам президента России на территории Пермского края

17:57 | 20.03.2018

По данным избирательной комиссии Пермского края, своим правом принять участие в голосовании воспользовались 1318884 человека, это 66,51% избирателей. 75,35% пришедших на выборы отдали свой голос за действующего президента Владимира Путина.



«Спасибо всем, кто принял участие в выборах президента России, выразил свою гражданскую позицию, обеспечивал проведение голосования! Итоги свидетельствуют, что люди связывают свое будущее и будущее России с сильным президентом, одобряют выбранный курс и поддерживают преобразования, которые ведутся в стране. Почти миллион пермяков и жителей края поддержали Владимира Путина, явка говорит сама за себя. Здесь, безусловно, заслуга командной работы властей всех уровней во главе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Как результат – выборы прошли без нарушений, наблюдатели это подтверждают. Теперь важно продолжать нашу работу по приоритетам, делать жизнь пермяков лучше и двигаться вперед», - отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



«Люди видят и поддерживают позитивные изменения. То, что достигнута рекордная явка, говорит о том, что у нас крепкая связь с жителями, а также о легитимности президента, о доверии к нему со стороны пермяков. У нас действительно серьезное и ответственное гражданское общество», - сказал депутат Арсен Болквадзе.



Депутат Пермской городской Думы Вероника Куликова: «Активная гражданская позиция каждого человека – это очень важно. От решения и действий каждого гражданина зависит будущее страны. В Пермском крае и городе Перми активный избиратель, люди понимают свою ответственность за будущее страны, и это как никогда показательно. Безусловно, рассчитываю, что пермяки также активно будут принимать участие в остальных избирательных кампаниях, когда речь будет идти о выборах в региональный парламент и в органы местного самоуправления. Выборы 18 марта не дали повода сомневаться, что наши граждане ответственные, думающие о будущем своих семей, страны, о развитии нашего города».