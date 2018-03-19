В городской думе рассматриваются изменения в Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми

17:40 | 20.03.2018

На заседании комитета по экономическому развитию депутаты рассмотрели проект решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4». Предлагается закрепить требования к размещению на территории города нестационарных торговых объектов (НТО), нестационарных объектов по оказанию услуг жителям Перми.



Проектом решения предлагается установить запрет на размещение НТО и нестационарных объектов по оказанию услуг на определенных территориях. Это придомовые территории, площадки для отдыха, детские, спортивные площадки, стоянки, а также в границах полосы отвода автомобильной дороги. Предложено опираться при размещении НТО исключительно на утвержденную схему, требования строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов, установленных законодательством.



Также проектом решения устанавливается правило о необходимости соблюдения при установке НТО, размещенных в соответствии со схемой, требований к внешнему облику таких объектов. Проект решения требует проведения оценки регулирующего воздействия.



Решение может вступить в силу поэтапно с 1 июня 2018 года и 1 января 2019 года для различных территорий.



«Этот документ рано или поздно должен был появиться. Некоторые владельцы начали злоупотреблять правом собственности: прикрываясь тем, что это частная собственность, стали размещать на земельных участках объекты, которые не красят город и создают в том числе угрозу жизни людей — это касается пожарных требований. На сегодняшний день все наши старания привести город в нормальное состояние без этого документа невозможны. У нас более или менее порядок на муниципальной земле и отсутствие порядка на частной территории. Надо посмотреть, как этот документ себя зарекомендует, но принимать его надо. При этом не исключаю возможность его корректировки в дальнейшем. Есть время до 1 июня, чтобы все заинтересованные стороны документ могли изучить, если есть необходимость — обратиться за разъяснениями в прокуратуру или судебные органы, проверить его на соответствие федеральному законодательству», — сказал председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе.



Члены комитета после уточняющих вопросов проголосовали за проект решения и рекомендовали его к принятию на ближайшем пленарном заседании Пермской городской Думы 27 марта. Также вопрос будет рассмотрен на заседании комитета по городскому хозяйству 21 марта.