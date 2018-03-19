Летом в Прикамье начнется строительство декораций для съемок фильма «Сердце Пармы»

16:47 | 20.03.2018

Сегодня, 20 марта, в Пермский край прибыла съемочная группа фильма «Сердце Пармы»: режиссер Антон Мегердичев, продюсеры Игорь Толстунов и Дарья Лаврова. Завтра к ним присоединятся художник-постановщик Владимир Трапезников, автор адаптированного сценария и оператор-постановщик. Кинематографисты планируют посетить места съемки картины в Губахе.



Режиссер фильма «Движение вверх» Антон Мегердичев и другие представители съемочной группы встретились с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. На встрече были представлены уникальные эскизы декораций древних поселений, которые начнут строить уже этим летом.



Декорации в дальнейшем планируется использовать как туристические объекты. «Мы договорились с коллегами, что после съемок этот объект будет использоваться как историко-туристический объект для пермяков и гостей края, — отметил глава Прикамья. — Кроме того, мы договорились о привлечении пермяков в съемочный процесс. В массовых сценах фильма могут появиться как профессиональные актеры, так и жители края».



В настоящее время режиссерско-постановочной группой в тесном взаимодействии с министерством культуры Пермского края и муниципальными властями Губахи ведутся работы по согласованию конкретных мест размещения объектов, решаются вопросы по обеспечению их инфраструктурой и строительными материалами.



Как рассказал продюсер Игорь Толстунов, выбор Губахи в качестве площадки позволит осуществлять съемочный процесс безостановочно и эффективно: там можно разместить коллектив съемочной группы в 150 человек, не считая актеров массовки, пользоваться хорошей транспортной инфраструктурой.



«Сегодня мы начинаем долгое плавание: сам съемочный процесс займет не менее 130 дней, а ему предшествует долгая подготовка. С завтрашнего дня я начну ездить по объектам, где мы будем строить декорации — планируем строить несколько городов, а что-то будет дорисовано компьютерной графикой», — рассказал режиссер Антон Мегердичев.