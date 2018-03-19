В Перми привлечены к ответственности за незаконное складирование снега управляющие компании

16:35 | 20.03.2018

В Кировском районе подрядные организации активно вывозят снег с улиц – с начала первых снегопадов на снежный полигон отправилось около 64 тысяч кубометров снега. К уборке подключились также владельцы магазинов, предприятия и организации, УК и ТСЖ.



Сейчас перед подрядными организациями и управляющими компаниями, а также хозяйствующими субъектами стоит задача максимально вывезти снег, чтобы в период оттепели не было большого скопления талых вод. Физические и юридические лица регулярно получают предупреждения о недопустимости размещения снега на муниципальных территориях и территориях, государственная собственность на которые не разграничена.



Каждый день сотрудники районной администрации проверяют, как содержится территория, и выявляют нарушения правил благоустройства. Особое внимание уделяется складированию снега в местах, для этого не предусмотренных.



Администрация Кировского района вместе с полицией установили юрлица, которые допустили незаконное складирование снега. Привлечены к административной ответственности ООО «УК «Юком» и ООО «Закамская управляющая компания». За такое правонарушение для юридических лиц предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей.