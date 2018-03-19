В борьбе с правонарушениями в лесной отрасли Пермский край делает ставку на новые технологии

14:22 | 20.03.2018

Сегодня, 20 марта, на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Пермском крае рассмотрен вопрос о проводимых работах для легализации лесозаготовки в Прикамье.



Губернатор Пермского края Максим Решетников начал рабочую встречу с благодарности в адрес сотрудников правоохранительных органов за обеспечение безопасности на прошедших выборах президента. Глава Прикамья отметил, что выборы в крае прошли спокойно, без нарушений и эксцессов.



По данным, предоставленным министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, на протяжении последних 6 лет в регионе продолжается тенденция сокращения числа незаконных рубок. Так, с 2012 года их количество уменьшилось в 2 раза: с 1052 до 516 в 2017 году. При этом увеличились объемы незаконно срубленной древесины: с 27 тыс. куб. м в 2016 году до 77 тыс. куб. м в 2017 году. Это обусловлено повышением уровня технической оснащенности лиц, заготавливающих древесину незаконно. Ущерб от незаконной вырубки леса в прошлом году составил более 0,5 млрд рублей.



Как отметил губернатор Максим Решетников, в 2017 году минприроды совместно с правоохранительными органами реализован комплекс мер по выявлению, пресечению и предотвращению незаконных рубок лесных насаждений и иных лесонарушений, как на законодательном, так и на практическом уровне.



«В борьбе с правонарушениями в лесной промышленности мы делаем ставку на современные технологии, проводим совместную работу с Рослесхозом, в результате которой договорились о внедрении ряда новшеств, — пояснил глава Прикамья. — В этом году в Добрянском районе запускается пилотный проект по оперативному мониторингу лесов, который мы реализуем единственные в стране и который отмечен на федеральном уровне. Он позволит существенно сократить сроки выявления незаконных рубок».



Космический мониторинг позволит оперативно получить данные об изменениях на территории лесного хозяйства — снимки со спутника, которые будет предоставлять ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета, будут проходить дешифрование раз в 2 недели. Традиционный мониторинг позволяет делать это раз в год. По словам министра природных ресурсов Пермского края Дмитрия Килейко, «по результатам реализации пилотного проекта будет предложено рассмотреть возможность всем арендаторам лесных участков привлекать центры обработки пространственных данных для проведения подобного рода работ».



Кроме того, в этом году краевые власти предполагают укрепить материально-техническую базу отрасли. Штат лесных инспекторов будет увеличен на 10 %, новые сотрудники появятся в первую очередь на самых сложных участках. В этом году также будет обновлен автопарк: будет закуплена новая лесопатрульная техника — 30 уазиков и 26 беспилотников.



Как отметил министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Килейко, каждое из 137 участковых лесничеств будет оснащено специальными измерительными и навигационными приборами, в каждое из 26 ГКУ (лесничеств) закуплен беспилотный летательный аппарат, автомобильный транспорт сотрудников лесной охраны будет оснащен ГЛОНАСС-трекерами.



В регионе активно развивается межведомственное взаимодействие. На территории региона действует межведомственная комиссия по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины. Укреплены и расширены межведомственные контакты с правоохранительными органами Пермского края, прокуратурами.



«В 2017 году сотрудниками полиции составлено в 2,5 раза больше протоколов об административных правонарушениях в области оборота древесины, чем за 2016 год», — отметил Дмитрий Килейко.



Кроме мониторинга, по поручению губернатора Пермского края минприроды проработаны возможности использования систем фотовидеофиксации, совмещенных с пунктами весогабаритного контроля, для отслеживания объемов перевозки лесоматериалов. Всего в рамках создания системы фотовидеофиксации в Пермском крае будет установлено более 50 камер, в том числе 7 видеокамер в местах наибольшего трафика лесоперевозок.