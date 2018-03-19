В Перми отметят «Час Земли»

14:09 | 20.03.2018

В пятницу, 24 марта, в 20:30 в Перми состоится международная экологическая акция «Час Земли». В России акция пройдет под лозунгом «Голосуй за природу».



В рамках этой акции желающие могут выступить в защиту заповедников, «проголосовать» за доступность «зеленой» энергетики, раздельный сбор мусора и переработку отходов. Администрация Перми поддерживает акцию и предлагает горожанам принять участие, отключив на один час подсветку зданий, свет и электроприборы в квартирах.



При этом суть акции не в экономии электричества. «Час Земли» — это символ бережного отношения к природе. Каждый год это мероприятие привлекает внимание к необходимости ответственного отношения к окружающей среде. Сейчас это самая массовая акция на планете: в ней принимают участие более 2 млрд человек, более 180 стран и около 7000 городов.



В Перми традиционно отключают подсветку зданий администрация Перми, ГУ МВД по Пермскому краю, ПНИПУ, ПАО «Т Плюс», АО «ОДК — Пермские моторы» (памятник «МиГ на взлете») и другие организации.