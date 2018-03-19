Пермь: новости дня
12:16 | 20.03.2018
Завтра пермяков приглашают в лес
Завтра свои двери пермякам и гостям краевой столицы откроют одновременно все пять участковых лесничеств. Профессионалы, посвятившие жизнь лесной отрасли, расскажут гостям о лесном хозяйстве, инфраструктуре лесов, любви и уважении к лесу. Посетители познакомятся с лесными профессиями, перспективами развития территории городских лесов, научатся изготовлять гнездовья для птиц и кормушки, пройдут по экологическим тропам и увидят жизнь леса зимой.
В пермских школах и детсадах проходят встречи с лесниками, где ребятам рассказывают о важности сохранения лесов, об их обитателях и природе Перми. Для школьников организуют зимние экскурсии на экологических тропах.
© «Вечерние Ведомости»
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