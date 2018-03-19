Завтра пермяков приглашают в лес

12:16 | 20.03.2018

21 марта ежегодно празднуется Международный день лесов, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН в 2012 году. В этом году состоится всероссийская акция «Лесники открывают двери». В рамках акции Пермское городское лесничество приглашает всех на день открытых дверей.



Завтра свои двери пермякам и гостям краевой столицы откроют одновременно все пять участковых лесничеств. Профессионалы, посвятившие жизнь лесной отрасли, расскажут гостям о лесном хозяйстве, инфраструктуре лесов, любви и уважении к лесу. Посетители познакомятся с лесными профессиями, перспективами развития территории городских лесов, научатся изготовлять гнездовья для птиц и кормушки, пройдут по экологическим тропам и увидят жизнь леса зимой.



В пермских школах и детсадах проходят встречи с лесниками, где ребятам рассказывают о важности сохранения лесов, об их обитателях и природе Перми. Для школьников организуют зимние экскурсии на экологических тропах.